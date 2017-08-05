{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 августа 2017
04 августа 2017
Главные новости Москвы
09:08  05 августа 2017 0

Немецкая группа Scooter пообещала вернуться в Крым

Музыканты впервые выступили на полуостровеФото: Wikimedia

Впервые выступив в Крыму, немецкая группа Scooter пообещала еще раз посетить полуостров с концертом. Угрозы украинских властей не испугали музыкантов.

Группа Scooter пообещала гостям фестиваля в Балаклаве «увидеться в следующий раз». Солист и музыканты из немецкого коллектива объявили об этом со сцены после исполнения всех своих хитов и эффектного мультимедийного шоу, передает RT.

Известный музыкальный коллектив Германии прилетел в Крым 4 августа, не обращая внимания на угрозы Украины о возможном лишении свободы и штрафах за выступление. Представители СМИ в аэропорту предложили фронт-мэну группы Эйч Пи Бакстеру съесть барабульку. Возможно, из-за их известной песни How Much Is the Fish. Певец отказался, уточнив, что «она странно выглядит», передает телеканал 360.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров