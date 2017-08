Немецкая группа Scooter пообещала вернуться в Крым

09:08 05 августа 2017 0

Музыканты впервые выступили на полуострове Фото: Wikimedia

Впервые выступив в Крыму, немецкая группа Scooter пообещала еще раз посетить полуостров с концертом. Угрозы украинских властей не испугали музыкантов.

Группа Scooter пообещала гостям фестиваля в Балаклаве «увидеться в следующий раз». Солист и музыканты из немецкого коллектива объявили об этом со сцены после исполнения всех своих хитов и эффектного мультимедийного шоу, передает RT.

Известный музыкальный коллектив Германии прилетел в Крым 4 августа, не обращая внимания на угрозы Украины о возможном лишении свободы и штрафах за выступление. Представители СМИ в аэропорту предложили фронт-мэну группы Эйч Пи Бакстеру съесть барабульку. Возможно, из-за их известной песни How Much Is the Fish. Певец отказался, уточнив, что «она странно выглядит», передает телеканал 360.