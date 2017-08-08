{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
08 августа 2017
07 августа 2017
08:10  08 августа 2017 0

Центробанк потребовал признать банк «Югра» банкротом

Операционный центр «Банка Югра». Екатеринбург, велосипедист, банк югра
Банк уже не спастиФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Крах банка «Югра»
все новости сюжета

Центробанк подал заявление о банкротстве «Югры» в Арбитражный суд Москвы.

Данные о заявлении регулятора уже опубликованы в картотеке арбитражных дел, уточняет RT.

10 июля ЦБ ввел в банке «Югра» временную администрацию — в связи с подозрениями в недостоверной отчётности. Две недели спустя банк подал заявление в суд с требованием признать решения регулятора незаконными, однако уже 28 июля Центробанк и вовсе отозвал у «Югры» лицензию.

Около трех тысяч вкладчиков «Югры» намерены выйти с плакатами на Трубную площадь в Москве 15 августа. В московскую мэрию уже направлена соответствующая заявка.

Сложившуюся в банке ситуацию несколько раз комментировали в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Кремль не станет вмешиваться в происходящее.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров