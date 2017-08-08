Центробанк потребовал признать банк «Югра» банкротом

08:10 08 августа 2017 0

Банк уже не спасти Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Центробанк подал заявление о банкротстве «Югры» в Арбитражный суд Москвы.

Данные о заявлении регулятора уже опубликованы в картотеке арбитражных дел, уточняет RT.

10 июля ЦБ ввел в банке «Югра» временную администрацию — в связи с подозрениями в недостоверной отчётности. Две недели спустя банк подал заявление в суд с требованием признать решения регулятора незаконными, однако уже 28 июля Центробанк и вовсе отозвал у «Югры» лицензию.

Около трех тысяч вкладчиков «Югры» намерены выйти с плакатами на Трубную площадь в Москве 15 августа. В московскую мэрию уже направлена соответствующая заявка.

Сложившуюся в банке ситуацию несколько раз комментировали в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Кремль не станет вмешиваться в происходящее.