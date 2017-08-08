08:35 08 августа 2017 0

Вместо того, чтобы наблюдать за ней в окно, люди смотрели трансляции в интернете Фото: скриншот Снежаны Ялышевой

Уникальное астрономическое явление — частичное затмение Луны — не произвело впечатления на жителей уральских регионов, где его можно было наблюдать лучше, чем где-либо еще в России. Активнее всего за «кровавым» спутником Земли наблюдали в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Югре.

Тень Земли начала находить на Луну в 22:23, пик затмения пришелся на 23:20, а полностью завершилось оно в 00:18. Луна в это время находилась в южной части небосвода на высоте 13 градусов над горизонтом.

Одно из городских сообществ даже запустило видеотрансляцию завораживающего зрелища, однако ее смысл остался непонятен уральцам. «Зачем трансляция? Если мы сами можем голову поднять?» — написал Александр Лешуков в группе «Типичный Екатеринбург». Некоторые подготовились к астрономическому явлению, заняв удобные места на крышах или других высоких точках городов. «То чувство, когда сидишь в одиночестве и ждешь», — рассказала жительница столицы Урала Лена Михалкова. Ее поддержал Денис Денисов: «Лена, приходи! И смотреть даже не будем! Будем пиво пить».

1/17 Жителям Екатеринбурга помешала сильная облачность Фото: скриншот Ильи Винштейна

Больше всего 7 августа огорчились в Екатеринбурге, где в этот момент было достаточно облачно. «В Курган надо было ехать. Ясно над всей областью», — написал курганский блогер Илья Винштейн. В Зауралье многие действительно пожалели, что не приобрели специальную технику. «Смотрю с балкона биноклем. Офигенное зрелище. В телескоп было бы четче, — поделился Дмитрий Афанасьев. — На самой Луне еще есть темный шлейф, видимо, тень от Земли такую дает, типа тень в тумане». Однако несмотря на идеальную видимость, у некоторых все же возникли проблемы. «Эмм, или я слепой или что, вот у меня не видно луны», — возмутился Виталий Братченко. «Завидую вам, в Питере облачно!» — поддержала земляков Deny Grein.

В соседнем Челябинске также были проблемы с наблюдением. «Смотрю с балкона, не краснеет! Видать не стыдно!» — пытался пошутить Дмитрий Слышущий. Евгения Шмидт удивила горожан снимками затмения через подзорную трубу на iPhone 7, а Федор Булыженков назвал происходящее «самым массовым флешмобом на территории стран СНГ». Наиболее печально ситуация сложилась в ХМАО. «Я сейчас выходила, все небо в тучах походу не судьба!» — написала Татьяна Конева. «Жаль что телефон не может передать всю картину», — посетовала Резеда Гареева. «Последняя кровавая луна была в 41 перед ВОВ», — резюмировала пользователь Виктория.

1/8 В Кургане, наоборот, обзор был идеален Фото: скриншот Ильи Винштейна

Как писало «URA.RU» ранее, частичное затмение Луны 7 августа можно было наблюдать со всех уголков России. Луна не полностью оказалась в тени Земли: погружена в тень была лишь четверть южной части спутника Земли. «Этот год не сильно баловал уральцев затмениями, но в следующем году мы сможем наблюдать два полных лунных затмения. Данное явление не несет никакой опасности для жителей Земли», — подчеркнул инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.