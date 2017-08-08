Охранники картофельного поля в селе Устиново Челябинской области, напавшие на бабушку с внуком, уволены. Об этом заявил руководитель крестьянского фермерского хозяйства, миасский предприниматель Руслан Гафаров. В полиции Миасса продолжается проверка инцидента.
Руслан Гафаров рассказал «Первому областному» подробности случившегося. По его словам, в конце июля работники, охранявшие поле, увидели автомобиль. Машина ехала со стороны посадок картофеля. Охранники видели, как копают картошку, потребовали водителя остановиться и показать багажник. Водитель не подчинился.
«Постоянно идет массовое воровство с полей, просто невозможно, отовсюду приезжают. Днем и ночью нужно охранять около 100 гектаров картошки. Я не оправдываю своих работников, я их уволил на следующий день, так нельзя было. Я им давал указание, если они смогут задержать воров, вызывать наряд милиции, сфотографировать номера. Не знаю, что послужило причиной такой грубости. Но мы уже устали», — жалуется фермер. Как рассказал Гафаров, его уже вызывали в полицию давать показания. Он извинился перед пострадавшими и даже выплатил некую сумму парню. Позже юноша звонил и просил 94 тысячи рублей, но больше на связь не выходил.
«Бывает, приезжаешь, уже по несколько соток выкопано. Приезжают с собаками, по 5 человек на меня налетали. Приходят как в свой собственный огород. У нас других способов нет, но данный случай я не оправдываю. Мы люди не жадные, помогаем всем нуждающимся. Мешок-другой дадим, поделимся, не обеднеем. Не воруйте, пожалуйста. Туда огромные труды вложены, огромное количество денег взято в кредит. Не надо воровать», — цитирует «Первый областной» Руслана Гафарова. Крестьянское фермерское хозяйство Гафарова зарегистрировано в 2008 году.
Сами пострадавшие сообщают, что ездили в лес за грибами. Машине, в которой были 78-летняя бабушка со своим взрослым внуком, преградили путь двое мужчин с битами. Они сначала потребовали выйти из автомобиля, а потом попытались проникнуть в салон. Крик бабушки напугал нападавших. Видео регистратора, выложенное в сеть, вызвало большой общественный резонанс. Позже полиция установила личности нападавших. Ими оказались мигранты, нанятые для охраны поля.