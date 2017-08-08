17:05 08 августа 2017 6

В соцсетях все чаще высказывают сомнения, что Роман Абрамович действительно развелся с супругой Фото: Flickr.com/htmlor

Развод олигарха Романа Абрамовича с Дарьей Жуковой, который в социальных сетях уже называют фиктивным, может стать для бизнесмена страховкой от возможных санкций. Опрошенные «URA.RU» юристы утверждают: механизм «расставания понарошку» становится все более и более популярным. И на то есть причины.

Напомним, уже второй день социальные сети бурлят после известия о том, что Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова официально объявили о разводе. Как рассказали сами супруги, после расторжения брака они планируют сохранить дружеские отношения и совместно воспитывать детей. Абрамович и Жукова признались, что «приняли трудное решение разойтись», но остаться «близкими друзьями, родителями и партнерами в проектах, которые разрабатывали вместе». Детали развода пока не оглашаются. По данным британских СМИ, Абрамович занимает 139-е место в списке миллиардеров журнала Forbes. Его состояние оценивается в 9,1 млрд долларов.

«Если супруги официально расходятся, то все активы, приобретенные в браке, делятся пополам. Это правило не распространяется только на имущество, которое было куплено одним из супругов до вступления в законный брак, или же кем-либо завещано ему», — пояснил «URA.RU» председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий.

По его словам, если предположить, что действительно имеет место фиктивный развод, то, возможно, таким образом олигарх через свою супругу пытается вывести бизнес в другое место — например, с более благоприятной системой налогообложения.

Домбровицкий также отметил, что передача активов супруге может иметь смысл в том случае, если партнеру, к примеру, грозит уголовное преследование или наложение санкций в США — при таком сценарии эти активы могут быть просто заморожены.

Напомним, разводу известной пары предшествовала скандальная история в СМИ. В частности, Жукову называли одним из организаторов неформальных контактов американской администрации с российскими официальными лицами. Возможно, Абрамович опасается санкций и крайне не заинтересован, чтобы его фамилия упоминалась в этом ключе. В прессе можно найти информацию о том, что несколько лет назад Дарья Жукова якобы устраивала встречу высокопоставленных россиян с мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом. Сообщалось также, что особняк Абрамовича и Жуковой в Нью-Йорке находится по соседству с апартаментами Блумберга.

Кроме того, ранее власти Великобритании заявляли, что олигарх может быть подвергнут санкциям Евросоюза.

Впрочем, адвокат Шота Горгадзе, который защищает в суде многих известных в стране персон, рассказал «URA.RU», что существуют различные мотивы, толкающие супругов на фиктивный развод.

«Например, судья может фиктивно развестись с супругом-бизнесменом, чтобы в дальнейшем лоббировать его интересы. Высокопоставленные чиновники порой оформляют свое имущество на бывших жен и по декларации оказываются едва ли не нищими», — говорит Горгадзе.

Случается и такое, когда один из супругов, привлекаемый к уголовной ответственности с конфискацией имущества, скоропалительно подает на развод и отдает все нажитое второй половине. В результате конфисковывать у него просто нечего.

По словам Горгадзе, фиктивный развод в некоторых случаях для людей, рискующих потерять все, становится «спасательным кругом». «Юридически тут подкопаться сложно. Люди официально развелись, а правоохранительные органы ведь не заглядывают к ним в постель. Хотя на деле многие продолжают жить вместе, но уже без оформления официальных отношений», — добавил адвокат.