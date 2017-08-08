В Москве под реновацию жилья создали специальный фонд

Фонд содействия реновации жилья появился в Москве. Соответствующее постановление принято на заседании президиума городского правительства, сообщил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин.
Московское правительство официально создало в городе Фонд реновации жилья. У него будет свой попечительский совет и совет по управлению. Кто возглавит организацию, пока неизвестно, передает Nation News.
Изначально в штат фонда примут на работу 20 человек, если возникнет необходимость, его расширят. Организация будет располагать только средствами городского департамента финансов.
Напомним, что 1 августа 2017 года глава Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилья. В документ вошли 5144 дома, где проживает один млн человек.