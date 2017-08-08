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08 августа 2017
18:53  08 августа 2017 0

В Москве под реновацию жилья создали специальный фонд

Митинг против закона о реновации Москвы. Москва, плакаты, митинг, москва против реновации
В программу реновации попало 5144 дома, где проживает один млн человекФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Фонд содействия реновации жилья появился в Москве. Соответствующее постановление принято на заседании президиума городского правительства, сообщил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

Московское правительство официально создало в городе Фонд реновации жилья. У него будет свой попечительский совет и совет по управлению. Кто возглавит организацию, пока неизвестно, передает Nation News.

Изначально в штат фонда примут на работу 20 человек, если возникнет необходимость, его расширят. Организация будет располагать только средствами городского департамента финансов.

Напомним, что 1 августа 2017 года глава Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилья. В документ вошли 5144 дома, где проживает один млн человек.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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