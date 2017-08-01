Миллион москвичей останется без своего жилья из-за реновации

В программу реновации жилья в столице включили 5144 дома, в которых проживает один миллион горожан. Итоговый список утвердили на заседании президиума правительства Москвы, передает газета «Известия».
В 5144 домах, попавших в московскую программу реновации, находится свыше 350 тысяч квартир. Из них 4062 дома вошли в нее по результатам голосования в системе «Активный гражданин» и «Мои документы». Жители остальных домов приняли такое решение на собраниях собственников, сообщает телеканал 360.
Больше всего домов, включенных в программу, находятся в Восточном округе Москвы. В Центральном округе под реновацию попали 98 зданий, уточняет RT.
Напомним, что 1 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве. В документе описана очередность сноса домов, включенных в программу.