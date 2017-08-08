Пять россиян обратились в Роспотребнадзор в связи с возможным заболеванием вирусом Коксаки. Об этом сообщила Анна Брычева, пресс-секретарь ведомства.
Роспотребнадзор получил несколько обращений от жителей РФ, возможно, заболевших опасным вирусом во время отдыха в Турции. «В данный момент информация анализируется», — приводит слова представителя ведомства RT. Запрос в зарубежную страну уже отправлен, но ответа пока нет.
Сейчас в России работает электронная горячая линия, помогающая собирать данные для анализа ситуации, передает «Федеральное агентство новостей».
Как ранее писало «URA.RU», информация об инфекции, которой массово заболевают отдыхающие в Турции, начала распространяться и в ямальских пабликах. Местные жители признаются, что их дети тоже вернулись с курорта с температурой и болячками на коже.