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08 августа 2017
19:46  08 августа 2017 0

Двух полицейских уволили после перестрелки в Московском облсуде

Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, полицейские, строй, оцепление
Предупреждения сделаны нескольким сотрудникам ведомстваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Двоих полицейских уволили после перестрелки в Московском облсуде. Об этом говорится на сайте МВД РФ.

В российской полиции после проверки по факту стрельбы в здании Московского облсуда уволили командира Отдельной роты охраны и командира взвода этого же подразделения. «Заместителю командира взвода вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Такие же предупреждения получили два зама командира Отдельной роты охраны, начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Московской области, его заместитель и начальник отдела данного подразделения.

Напомним, 1 августа, во время заседания по делу банды ГТА в Московском облсуде произошла перестрелка. Один из пятерых подсудимых, ехавших в лифте вместе с полицейскими, напал на конвойного. Троих убили, двое были тяжело ранены, передает «Национальная служба новостей».

Видео с места события появились в сети 2 августа, на записи видно, как тела пятерых мужчин лежат на полу. Свидетелем по этому громкому делу может выступить экс-мэр Миасса Виктор Ардабьевский, который находится под стражей в Москве как предполагаемый главарь преступной группировки.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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