Двоих полицейских уволили после перестрелки в Московском облсуде. Об этом говорится на сайте МВД РФ.
В российской полиции после проверки по факту стрельбы в здании Московского облсуда уволили командира Отдельной роты охраны и командира взвода этого же подразделения. «Заместителю командира взвода вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Такие же предупреждения получили два зама командира Отдельной роты охраны, начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Московской области, его заместитель и начальник отдела данного подразделения.
Напомним, 1 августа, во время заседания по делу банды ГТА в Московском облсуде произошла перестрелка. Один из пятерых подсудимых, ехавших в лифте вместе с полицейскими, напал на конвойного. Троих убили, двое были тяжело ранены, передает «Национальная служба новостей».
Видео с места события появились в сети 2 августа, на записи видно, как тела пятерых мужчин лежат на полу. Свидетелем по этому громкому делу может выступить экс-мэр Миасса Виктор Ардабьевский, который находится под стражей в Москве как предполагаемый главарь преступной группировки.