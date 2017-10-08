00:49 08 октября 2017 0

По всей стране отмечается спад динамики протеста Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Все задержанные в ходе акции сторонников оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге отпущены по домам. Как сообщает полиция северной столицы, представители власти не стали применять никаких мер административного воздействия, ограничившись устным предупреждением.

«Около 18.20 мск на Марсовом поле собрались около тысячи человек, через некоторое время они пошли в сторону Литейного проспекта, — сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ГУ МВД по Санкт-Петербургу. — В процессе движения часть граждан вышла на проезжую часть, тем самым нарушив закон, несмотря на предупреждения полиции по громкой связи. В результате 38 человек были доставлены в отдел полиции за выход на проезжую часть».

Уже к 20:30 мск ни одного из задержанных в ОП не было.

Как рассказал журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов, городские власти вообще могли бы не допустить несанкционированной акции, однако было принято решение этого не делать. Тем не менее, участники митинга проявили «свинство», когда начали выходить на проезжую часть и мешать проезду общественного транспорта и автомобилей оперативных служб

«Если бы мы и дальше продолжали на это смотреть, то мы получили бы уже от петербуржцев, горожан, стоящих в пробках, недовольных нашим бездействием. Должна ездить по городу скорая помощь, спецтранспорт. Поэтому — раз они решили так, то тогда получите. Я считаю, что мы делали все предельно по-взрослому и предельно осторожно, — приводит «Фонтанка.ру» слова вице-губернатора.

Между тем, именно из-за того, что скорая помощь не смогла вовремя приехать на вызов к пациентке, в субботу в Петербурге умерла женщина. Как передает «Интерфакс», машина экстренной бригады оказалась заблокированной на углу Невского и Литейного проспектов. После того, как врачи все-таки прибыли на указанный адрес, они лишь констатировали смерть пациентки.

Отметим, акция сторонников Навального в Петербурге, состоявшаяся в субботу, 7 октября, оказалась одной из самых многочисленных в стране, собрав всего лишь около тысячи человек — в остальных городах России повсеместно отмечается спад динамики протеста. В то же время сам Алексей Навальный, отбывающий в настоящее время административное наказание в виде ареста за организацию несанкционированных митингов, назвал результаты субботних митингов «хорошими». То, что произошли задержания активистов, по словам Навального, лишний раз подтверждает, что власти «закручивают гайки», сообщает «Дождь».