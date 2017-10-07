23:18 07 октября 2017 6

В Перми акция в поддержку Навального оказалась одной из самых малочисленных Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Всероссийской акции в поддержку блогера Алексея Навального в субботу, 7 октября, не случилось. Эксперты проводят параллель с лимоновской «Стратегией 31».

Акции в поддержку Навального в регионах России в эту субботу оказались самыми малочисленными. Во многих городах, таких как Тюмени и Сочи, организаторы из штабов и вовсе отказались проводить массовые мероприятия, ограничившись одиночными пикетами. Как передает корреспондент «URA.RU», в Тюмени активисты даже не стали сообщать время и место одиночных пикетов на своих страницах в соцсетях.

В Перми, как ранее сообщало «URA.RU», на несогласованную акцию вышли всего 150 человек. Полиция предупредила митингующих о незаконности мероприятия, однако задерживать никого не стала. В Чите, по данным МВД, на акцию в поддержку Навального вышли всего 20 человек, в Хабаровске их было не более 50-ти. Перед мэрией Краснодара на Театральной площади, где проходят краевые спортивные мероприятия, на несанкционированную протестную акцию пришли всего около 40 сторонников оппозиционера. Во Владивостоке на Привокзальную площадь на согласованный митинг в защиту Навального вышли 50 человек, пишет РБК. В Иркутске на акцию в поддержку блогера вышли максимум 150 человек. Об этом «Дождю» рассказал координатор штаба Алексея Навального в Иркутске Сергей Беспалов. По его словам, народ помешала собрать холодная погода. В Новосибирске на мероприятие вышли около 200 человек.

Политолог Валерий Соловей считает, что динамика протеста спадает, и это в очередной раз указывает на то, что власть вряд ли воспринимает Навального как серьезного соперника.

«Власть знала, что динамика протеста в этот раз будет меньше.

Динамика протеста не растет, она, скорее, затухает»,

— заявил эксперт в интервью телеканалу «Дождь».

Сторонники Навального живут в виртуальной реальности, они построили ее с помощью виртуальных сетей, виртуальных хомяков, ботов и прочих подобных штучек, сказал газете «Взгляд» политолог Алексей Мартынов. Так политолог прокомментировал жалобы штаба Алексея Навального на то, что власти якобы мешают ему проводить уличные акции. Политолог считает, что как только Навальный выйдет из-под ареста, он снова будет устраивать провокации, чтобы вернуть интерес к своей персоне, но время будет упущено, так как его митинги уже не имеют никакого отношения к реальности. «Уже никто и не ходит на встречи с Навальным, кроме тех, кто сильно увлечен или видит в этом личную выгоду», — говорит политолог.

Малочисленность митингов сторонников Навального объясняется отсутствием «особой мотивации», поддержал коллегу в разговоре с РБК глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Спад интереса к акциям связан с отсутствием самого Навального, полагает политолог Игорь Бунин. «Кроме того, ряд оппозиционеров считает, что день рождения — глупый и надуманный повод [для акции]», — добавил он.

Эксперты также проводят параллель с митингами «Стратегии-31» Эдуарда Лимонова в 2010—2015 годах.Напомним, на протяжении пяти лет (с 2010 года) оппозиционеры ежегодно 31 числа проводили митинги в поддержку 31 статьи Конституции РФ в защиту свободы собраний в Москве и Санкт-Петербурге. Интерес к акции со стороны населения был потерян сразу, как только мэрия Москвы стала согласовывать проведение данных мероприятий. 31 января 2015 в Петербурге состоялась последняя несогласованная акция «Стратегии-31». Закончилась история немногочисленными и короткими митингами в поддержку Новороссии.