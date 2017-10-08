03:55 08 октября 2017 0

Врачи не смогли вовремя оказать помощь пациентке из-за пробки, образовавшейся на Невском проспекте Фото: СУ СКР по Санкт-Петербургу

Сотрудники СКР усмотрели признаки криминала в ситуации со смертью жительницы Санкт-Петербурга, не дождавшейся «скорой помощи». Уголовное дело было возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».

Как сообщает следственное управление СКР по Санкт-Петербургу, проживавшая на улице Колокольной 55-летняя женщина скончалась до приезда медиков из-за того, что «проезд Невского проспекта был затруднен».

Ранее «URA.RU» писало, что пробка на Невском проспекте была спровоцирована участниками несанкционированного митинга сторонников Алексея Навального. Участники акции на Марсовом поле решили пройти по Невскому проспекту, где выходили на проезжую часть и мешали движению транспорта. После нескольких предупреждений, полицейские были вынуждены задержать некоторых из участников акции и доставить их в участок. Правда, там к ним не стали применять никаких мер административного воздействия — после устного предупреждения их всех отпустили по домам.