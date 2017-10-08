{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 октября 2017
07 октября 2017
03:55  08 октября 2017 0

Из-за смерти петербурженки, не дождавшейся скорой помощи, возбуждено уголовное дело

Врачи не смогли вовремя оказать помощь пациентке из-за пробки, образовавшейся на Невском проспектеФото: СУ СКР по Санкт-Петербургу

Сотрудники СКР усмотрели признаки криминала в ситуации со смертью жительницы Санкт-Петербурга, не дождавшейся «скорой помощи». Уголовное дело было возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».

Как сообщает следственное управление СКР по Санкт-Петербургу, проживавшая на улице Колокольной 55-летняя женщина скончалась до приезда медиков из-за того, что «проезд Невского проспекта был затруднен».

Ранее «URA.RU» писало, что пробка на Невском проспекте была спровоцирована участниками несанкционированного митинга сторонников Алексея Навального. Участники акции на Марсовом поле решили пройти по Невскому проспекту, где выходили на проезжую часть и мешали движению транспорта. После нескольких предупреждений, полицейские были вынуждены задержать некоторых из участников акции и доставить их в участок. Правда, там к ним не стали применять никаких мер административного воздействия — после устного предупреждения их всех отпустили по домам.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров