Россиянин сделал самый защищенный внедорожник в мире. ФОТО

Российский бизнесмен Андрей Ушаков, проживающий в Германии и владеющий фирмой, занимающейся бронированием машин, создал самый защищённый в мире внедорожник. Об этом он рассказал в Twitter.
За основу Ушаков взял внедорожник Toyota Land Cruiser 200, и заменил стандартную прошивку на бронированную- усилил раму, избавил от лишних деталей и замаскировал полученную бронекапсулу под заводской дизайн кузова. Фирма провела краштест авто на прочность, и получала сертификат, подтверждающий баллистическую защиту уровня VR10 по стандарту VPAM. Мастера
Внешне бронированную машину не отличить от стандартной модели. Однако, автомобиль не боится обстрела из СВД или автомата Калашникова, а также взрывов ручных гранат и противотанковых мин.
Модифицированный Land Cruiser 200 стоит около 300 тысяч евро.