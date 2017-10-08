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08 октября 2017
18:45  08 октября 2017 0

Россиянин сделал самый защищенный внедорожник в мире. ФОТО

Самый надежный кроссовер - апгрейт Toyota Land Cruiser 200ФОТО: toyota.ru

Российский бизнесмен Андрей Ушаков, проживающий в Германии и владеющий фирмой, занимающейся бронированием машин, создал самый защищённый в мире внедорожник. Об этом он рассказал в Twitter.

За основу Ушаков взял внедорожник Toyota Land Cruiser 200, и заменил стандартную прошивку на бронированную- усилил раму, избавил от лишних деталей и замаскировал полученную бронекапсулу под заводской дизайн кузова. Фирма провела краштест авто на прочность, и получала сертификат, подтверждающий баллистическую защиту уровня VR10 по стандарту VPAM. Мастера

Внешне бронированную машину не отличить от стандартной модели. Однако, автомобиль не боится обстрела из СВД или автомата Калашникова, а также взрывов ручных гранат и противотанковых мин.

Модифицированный Land Cruiser 200 стоит около 300 тысяч евро.

Артем Косых
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