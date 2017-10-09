10:33 09 октября 2017 0

Губернатор нужен Кремлю для выборов Фото: kemoblast.ru

В Кремле решили сохранить Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области до марта 2018 года, когда пройдут выборы президента России. Уйти в отставку ему позволят только в случае резкого ухудшения состояния здоровья.

Причиной такого решения стало нежелание Кремля нарушать сложившийся за время его правления расклад сил в регионе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. В Москве уверены, что Тулеев, вышедший на работу в августе 2017 года в инвалидной коляске, гарантированно обеспечит высокий процент голосования за кандидатуру Владимира Путина, если тот решит баллотироваться в марте 2018 года. После выборов кемеровского губернатора с немалой долей вероятности проводят на пенсию.

Между тем в Кремле, якобы, уже подготовили список возможных преемников главы Кемеровской области. В их числе — мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.