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09 октября 2017
10:33  09 октября 2017 0

В Кремле прокомментировали перспективы отставки Тулеева. И его замену на Носова или Дубровского

Тулеев Аман, тулеев аман
Губернатор нужен Кремлю для выборовФото: kemoblast.ru
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Кремле решили сохранить Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области до марта 2018 года, когда пройдут выборы президента России. Уйти в отставку ему позволят только в случае резкого ухудшения состояния здоровья.

Причиной такого решения стало нежелание Кремля нарушать сложившийся за время его правления расклад сил в регионе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. В Москве уверены, что Тулеев, вышедший на работу в августе 2017 года в инвалидной коляске, гарантированно обеспечит высокий процент голосования за кандидатуру Владимира Путина, если тот решит баллотироваться в марте 2018 года. После выборов кемеровского губернатора с немалой долей вероятности проводят на пенсию.

Между тем в Кремле, якобы, уже подготовили список возможных преемников главы Кемеровской области. В их числе — мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Лев Истомин
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