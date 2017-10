В Тюмень везут гей-драму, премьера которой пройдет в «Гоголь-центре»

13:42 09 октября 2017 7

Ленту о любви 17-летнего юноши и взрослого мужчины покажут в Тюмени Фото: кадр из фильма "Зови меня своим именем" (2017), с сайта coolconnections.ru

В Тюмени покажут фильм про любовь подростка и молодого учителя. Драму под названием «Зови меня своим именем» (Call me by Your Name) в Тюмень привезут в рамках 12 фестиваля американского кино «Амфест». 20 октября премьера фильма состоится в московском «Гоголь-центре», а в местном «Синема Парк Гудвин» ленту можно будет увидеть 22 октября.

Экранизацию романа Андре Асимана на портале gay.ru уже назвали «провокационной гей-драмой о любви 17-летнего подростка и взрослого мужчины». Как гласит сайт фестиваля, действие картины разворачивается в 1983 году в Италии. 17-летний Элио проводит лето на вилле у родителей, куда приезжает и ассистент его отца, молодой американский ученый Оливер. Лента имеет возрастное ограничение — от 18 лет. Фильм завоевал приз зрительских симпатий на международных кинофестивалях в Торонто, Мельбурне и Сиднее.

В тюменском Родительском комитете корреспонденту «URA.RU» сообщили, что не знали о грядущем показе «гей-драмы», и выразили надежду, что на всех афишах будет указано возрастное ограничение — 18+. «У нас и правительство, и дума занимаются патриотическим воспитанием, а вот такие вот вещи [происходят], — отметил в разговоре с корреспондентом „URA.RU“ председатель Родкома Андрей Добрынин. — Интересно, проводят ли американцы такие же показы наших фильмов у себя, равноправны ли взаимоотношения в культурной сфере? И какие цели мы преследуем этими показами? Если мы делаем упор на патриотических чувствах молодежи, то все эти влюбленности мальчиков в дяденек… Это очередная культурная агрессия, направленная на ослабление передачи культурного кода и того, чем мы всегда отличались от Европы и Америки».

Добрынин пояснил: как правило, в кинотеатрах заявляют, что они только предоставляют площадку для показа подобных фильмов, а государство «не вторгается в частный бизнес». «Но мы доневторгаемся до того, что скоро у нас по ночам на Кремлевской стене будут шоу идти с такими же сюжетами, и все будут мимо проходить и говорить, что это нормально, толерантно», — отметил он. Добавив, что в Родкоме намерены выяснить, «что это за фестиваль и что за организаторы».

«Амфест» в Тюмени пройдет с 18 по 23 октября в «Синема Парк Гудвин». Тюменцам покажут восемь картин, снятых в 2016 и 2017 годах. «„Амфест“ — это все жанры (разумеется, кроме скучного) и торжество остроумия», — говорится на сайте фестиваля.