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09 октября 2017
17:12  09 октября 2017 1

Прокурор запросил 11 лет строгого режима для киллера, стрелявшего в генерала Тимониченко

Тимониченко Борис Курган, тимониченко борис
Гособвинение назвало срок обвиняемому в покушении на полицейскогоФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Представитель гособвинения в ходе судебных прений озвучил срок, который прокуратура требует назначить в виде наказания экс-начальнику Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга Олегу Дудко, обвиняемому в покушении на бывшего главу УМВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко. Об этом «URA.RU» сообщили в прокуратуре Свердловской области. Гособвинитель запросил для Дудко 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, Дудко обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и других важных личных документов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств).

Как рассказывало ранее «URA.RU», покушение на Бориса Тимониченко произошло 19 февраля 2016 года в подъезде дома на улице Родонитовой, где он живет. По версии следствия, на генерала в отставке напал бывший подчиненный Тимониченко — экс-начальник Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга, подполковник Олег Дудко.

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Подкараулив генерала у лифта, Дудко выстрелил ему в лицо и, решив, что Тимониченко мертв, скрылся с места происшествия, похитив барсетку и сотовый телефон. К счастью, пуля не задела жизненно важные органы и медикам удалось спасти Тимониченко.

С места происшествия киллер скрылся на автомобиле, за рулем которого находился Игорь Казаков. Его дело было выделено в отдельное производство, Казакова осудили на 4 год и 6 месяцев колонии строгого режима.

Дудко в ходе суда свою вину не признавал. Мало того, он и его адвокат не раз указывали на явные нестыковки в уголовном деле — например, на тот факт, что следствие, обвиняя Дудко в заказном преступлении (попытке покушения на убийство по найму), так и не выяснило, на кого работал киллер и какую сумму он должен был получить. Прислушался ли к этим аргументам суд, станет ясно завтра: приговор Дудко огласят в 11 часов в Чкаловском суде Екатеринбурга.

Андрей Гусельников
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