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10 октября 2017
10:45  10 октября 2017 0

Супермодель из Перми попала на обложку голландского Vogue. ФОТО

Модель живет рядом с редакцией журналаФото: личная страничка Наташа Поли в Instagram

Пермская супермодель Наталья Полевщикова, более известная под псевдонимом Наташа Поли, снялась для ноябрьского номера голландской версии журнала Vogue и уже выложила снимок на своей страничке в соцсети.

Главный редактор Vogue в Нидерландах Karin Swerink написала, что Наташа Поли вот уже несколько лет живет вместе с мужем и дочерью недалеко от редакции журнала. Поэтому ее пригласили на съемку, пишет издание properm.ru.

Отметим, что уроженка Перми сегодня является одной из самых востребованных моделей в мире. Ранее французская версия Vogue включила ее в список тридцати лучших моделей «нулевых».

Как уже сообщало «URA.RU», Наташа Поли известна по рекламе Frame Denim, она была «посланницей красоты „Лореаль“» и целого ряда других престижных брендов, таких как как Gucci, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Sonia Rykiel, Dolce& Gabbana. Карьеру модели она совмещает с полноценной семейной жизнью

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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