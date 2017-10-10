Пермская супермодель Наталья Полевщикова, более известная под псевдонимом Наташа Поли, снялась для ноябрьского номера голландской версии журнала Vogue и уже выложила снимок на своей страничке в соцсети.
Главный редактор Vogue в Нидерландах Karin Swerink написала, что Наташа Поли вот уже несколько лет живет вместе с мужем и дочерью недалеко от редакции журнала. Поэтому ее пригласили на съемку, пишет издание properm.ru.
Отметим, что уроженка Перми сегодня является одной из самых востребованных моделей в мире. Ранее французская версия Vogue включила ее в список тридцати лучших моделей «нулевых».
Как уже сообщало «URA.RU», Наташа Поли известна по рекламе Frame Denim, она была «посланницей красоты „Лореаль“» и целого ряда других престижных брендов, таких как как Gucci, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Sonia Rykiel, Dolce& Gabbana. Карьеру модели она совмещает с полноценной семейной жизнью