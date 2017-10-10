Пользователей «ВКонтакте» удалили из всех групп

14:12 10 октября 2017 1

Пользователи были удивлены, щелкнув по кнопке "группы" Автор: скриншот экрана

Многочисленные пользователи социальной сети «ВКонтакте» сегодня столкнулись с тем, что у них пропали все сообщества, где они состояли. О проблеме сообщали пользователи из разных городов России и стран СНГ.

В соцсети появилась даже отдельная группа «для тех, у кого пропали все группы». «Не поверите: захотел почистить группы, зашел, а там уже чисто. Решил, что глюк, зашел со смартфона — тоже исчезли. Пора готовиться к экзамену, видать», — шутят растерявшиеся пользователи. Кого-то этот инцидент не на шутку разозлил: «Как написать админам? Что за фигня?! По новой все собирать — это же жесть, как она есть».

Связаться с администрацией «ВКонтакте» «URA.RU» не удалось. Однако проблема исчезла сама собой через 20 минут после того, как появились первые сообщения пользователей. Группы у всех восстановились. Аналогичный случай произошел в январе 2017 года. Тогда это на сайте велись технические работы.