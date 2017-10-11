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11 октября 2017
10 октября 2017
00:19  11 октября 2017 0

МИД Украины возмущен словам президента Чехии о продаже Крыма

Митинг два года Крыму. Пермь, митинг крым
В Киеве не хотят мирного решения крымского вопросаФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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МИД Украины не оставил без внимания слова президента Чехии Милоша Земана о денежной компенсации, которую Россия может выплатить за Крым. В Киеве подчеркнули, что о торговле своей территорией не может быть и речи.

«Это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом. Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой», — приводит текст заявления украинского МИД информагентство ТАСС.

Напомним, что в ходе выступления перед депутатами Ассамблеи Совета Европы Земан предложил России компенсировать Украине потерю Крыма. При этом он отметил, что отказ Киева от финансового решения вопроса неизбежно приведет к европейской войне.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в беседе с «URA.Ru» заявил, что Россия не должна платить за присоединение полуострова, поскольку ранее власти Украины безвозмездно пользовались финансовой поддержкой Москвы и до сих пор ничего не вернули.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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