МИД Украины возмущен словам президента Чехии о продаже Крыма

МИД Украины не оставил без внимания слова президента Чехии Милоша Земана о денежной компенсации, которую Россия может выплатить за Крым. В Киеве подчеркнули, что о торговле своей территорией не может быть и речи.
«Это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом. Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой», — приводит текст заявления украинского МИД информагентство ТАСС.
Напомним, что в ходе выступления перед депутатами Ассамблеи Совета Европы Земан предложил России компенсировать Украине потерю Крыма. При этом он отметил, что отказ Киева от финансового решения вопроса неизбежно приведет к европейской войне.
Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в беседе с «URA.Ru» заявил, что Россия не должна платить за присоединение полуострова, поскольку ранее власти Украины безвозмездно пользовались финансовой поддержкой Москвы и до сих пор ничего не вернули.