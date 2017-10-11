10:16 11 октября 2017 0

Страшная новость поразила поклонников творчества певца Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Известие о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского шокировало его поклонников по всему миру — несмотря на то, что практически сразу было опровергнуто членами его семьи и официальными представителями артиста. Сообщение на странице Хворостовского в соцсети Facebook набрало сотни комментариев, многие из которых на английском языке. Поклонники таланта певца счастливы, что новость о смерти мэтра оказалась «уткой».

«Слава Богу, я проплакала последние 15 минут, молюсь за вас и вашу семью, чтоб ваше здоровье наладилось, — пишут пользователи. — Я так рада». «Я призываю президента Путина официально наказать новостные агентства и отдельных лиц, которые приняли участие в выпуске фальшивых некрологов и распространяют токсичные фальшивые новости против самых уважаемых национальных сокровищ России», — идут дальше другие, возмущаясь тем, что подобные сообщения распространили десятки СМИ.

Пользователи подчеркивают, что издания, опубликовавшие fakenews, нужно лишить лицензии, поскольку они причиняют ущерб репутации России, а отдельных лиц, занимающихся распространением ложной информации, нужно «бросить в самую ужасную тюрьму, которая находится в глубине Сибири, с требованием работать там до полного выздоровления Маэстро», деньги направить на покрытие медицинских расходов по лечению Хворостовского. «Мы должны потребовать самого сурового наказания для этих подлецов», — пишут заграничные поклонники творчества певца.

О смерти Хворостовского СМИ сообщили в ночь на среду, 11 октября. Практически сразу известие опровергли родственники и официальные представители исполнителя, которые добавили, что будут подавать иск против распространителей лживой информации.