{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,07
Динамика за 2 недели
Евро 68,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Москвы
10:16  11 октября 2017 0

«Бросить подлецов в тюрьму в глубине Сибири». «Утка» о смерти Хворостовского поразила его поклонников по всему миру

Страшная новость поразила поклонников творчества певцаФото: Антон Новодережкин/ТАСС

Известие о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского шокировало его поклонников по всему миру — несмотря на то, что практически сразу было опровергнуто членами его семьи и официальными представителями артиста. Сообщение на странице Хворостовского в соцсети Facebook набрало сотни комментариев, многие из которых на английском языке. Поклонники таланта певца счастливы, что новость о смерти мэтра оказалась «уткой».

«Слава Богу, я проплакала последние 15 минут, молюсь за вас и вашу семью, чтоб ваше здоровье наладилось, — пишут пользователи. — Я так рада». «Я призываю президента Путина официально наказать новостные агентства и отдельных лиц, которые приняли участие в выпуске фальшивых некрологов и распространяют токсичные фальшивые новости против самых уважаемых национальных сокровищ России», — идут дальше другие, возмущаясь тем, что подобные сообщения распространили десятки СМИ.

Пользователи подчеркивают, что издания, опубликовавшие fakenews, нужно лишить лицензии, поскольку они причиняют ущерб репутации России, а отдельных лиц, занимающихся распространением ложной информации, нужно «бросить в самую ужасную тюрьму, которая находится в глубине Сибири, с требованием работать там до полного выздоровления Маэстро», деньги направить на покрытие медицинских расходов по лечению Хворостовского. «Мы должны потребовать самого сурового наказания для этих подлецов», — пишут заграничные поклонники творчества певца.

О смерти Хворостовского СМИ сообщили в ночь на среду, 11 октября. Практически сразу известие опровергли родственники и официальные представители исполнителя, которые добавили, что будут подавать иск против распространителей лживой информации.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров