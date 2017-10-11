Жители Ямала вошли в тройку регионов России по размеру кредитов. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.
По информации организации, с начала года в России средний потребительский кредит вырос на 10% и составил 136,7 тыс. рублей. В лидерах жители Москвы (415 тыс. рублей), Московской области (284,6 тыс. рублей) и ЯНАО (252,1 тыс. рублей). Из этой тройки именно на Ямале среднестатистическая сумма займа выросла больше всего — на 23,6%.
Из регионов УрФО в лидерах общего рейтинга также Югра. Кредиты выросли на 21,4% и составили в среднем 207,8 тыс. рублей. Добавим, самые маленькие займы берут жители Костромской области, Ненецкого автономного округа и республики Ингушетия — там в среднем сумма кредита составляет порядка 50 тыс. рублей.