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11 октября 2017
13:19  11 октября 2017 0

Жители Ямала и Югры погрязли в долгах. Больше берут только в Москве

Снегопад, снег, аппетитные кредиты
Жители Югры и Ямала стали брать большие кредитыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Ямала вошли в тройку регионов России по размеру кредитов. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

По информации организации, с начала года в России средний потребительский кредит вырос на 10% и составил 136,7 тыс. рублей. В лидерах жители Москвы (415 тыс. рублей), Московской области (284,6 тыс. рублей) и ЯНАО (252,1 тыс. рублей). Из этой тройки именно на Ямале среднестатистическая сумма займа выросла больше всего — на 23,6%.

Из регионов УрФО в лидерах общего рейтинга также Югра. Кредиты выросли на 21,4% и составили в среднем 207,8 тыс. рублей. Добавим, самые маленькие займы берут жители Костромской области, Ненецкого автономного округа и республики Ингушетия — там в среднем сумма кредита составляет порядка 50 тыс. рублей.

Антон Степыгин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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