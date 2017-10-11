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16:06  11 октября 2017 0

В Новом Уренгое возмущены новым скейт-парком с камнями и ямами: «Понимаете, что это опасно?»

Клипарт., скейтборд, роликовая доска, скейтеры
Катание на площадке может быть опасноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нового Уренгоя возмущены качеством установленного в городе скейт-парка. По мнению любителей экстремального спорта, атрибуты парка непригодны для использования, а также опасны для жизни.

В городской группе «Аварийный Новый Уренгой» один из югорчан оставил сообщение с резкой критикой в адрес строителей, установивших «Детскую площадку для скейбординга». «Ничего нормально не заасфальтировали. Непонятные ухабы, неровности, камни, ямы с лужами. Вопрос: как там кататься скейтерам/роллерам? Вы понимаете, что это опасно? Это может привести к серьёзным травмам, от ушибов до переломов», — подчеркнул он.

Однако некоторые горожане считают, что возмущаться преждевременно и скейт-парк в скором времени достроят. «Рано панику подняли там же не достроено», — ответил на критику горожанин Руслан Хам. В то же время, по словам югорчан, на данный момент досуговая площадка закрыта для посетителей.

Игорь Волосин
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