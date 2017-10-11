Жители Нового Уренгоя возмущены качеством установленного в городе скейт-парка. По мнению любителей экстремального спорта, атрибуты парка непригодны для использования, а также опасны для жизни.
В городской группе «Аварийный Новый Уренгой» один из югорчан оставил сообщение с резкой критикой в адрес строителей, установивших «Детскую площадку для скейбординга». «Ничего нормально не заасфальтировали. Непонятные ухабы, неровности, камни, ямы с лужами. Вопрос: как там кататься скейтерам/роллерам? Вы понимаете, что это опасно? Это может привести к серьёзным травмам, от ушибов до переломов», — подчеркнул он.
Однако некоторые горожане считают, что возмущаться преждевременно и скейт-парк в скором времени достроят. «Рано панику подняли там же не достроено», — ответил на критику горожанин Руслан Хам. В то же время, по словам югорчан, на данный момент досуговая площадка закрыта для посетителей.