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11 октября 2017
19:37  11 октября 2017 0

Прокуратура нашла обман в справке челябинского ФСБ по делу экс-сенатора. СКАН

Суд по аресту квартиры матери Цыбко Константина. Челябинск, цыбко константин
Нина Гирко получила первое подтверждение о фальсификациях по делу ее сына Константина ЦыбкоФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко
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Военная прокуратура Центрального военного округа по результатам проверки подтвердила, что в справке челябинского управления ФСБ по делу экс-сенатора Константина Цыбко указаны не соответствующие действительности данные. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства депутату Госдумы Александру Сидякину, предоставившему документ «URA.RU».

Родители Константина Цыбко просили парламентария помочь восстановить справедливость еще во время судебного разбирательства в Озерском горсуде. На одном из заседаний сторона обвинения представила справку за подписью замначальника челябинского УФСБ Дмитрия Пермякова в качестве и. о. начальника управления. В документе говорилось, что Нина Гирко, мать Константина Цыбко, является учредителем и получает доход от нескольких фирм. Женщина обратилась в федеральную налоговую службу и принесла в суд выписки о том, что бизнесом не занимается, уже более 10 лет живет на пенсию и доходы от продажи имущества.

Нина Гирко предполагает, что полковник Дмитрий Пермяков мог умышленно дать суду ложные сведения, чтобы скомпрометировать ее показания. Эти действия «могут свидетельствовать о совершении преступления» по ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности), считает она.

Фото: ответ военной прокуратуры ЦВО на обращение депутата Александра Сидякина

На прямые жалобы Нины Гирко силовики отреагировали отписками. Александр Сидякин, узнав о фальсификациях доказательств по делу Цыбко, направил серию депутатских запросов. Например, он попросил выяснить, почему в материалах дела есть протоколы допроса одного и того же свидетеля с разными текстами. И, напротив, несколько свидетелей дали показания слово в слово, допустив те же опечатки и одинаково расставив знаки препинания. Сидякин попросил также объяснить, почему контрразведчики уже под конец судебного заседания (в апреле 2017 года) представили справку с несоответствующей информацией о Нине Гирко. Пока депутат добился разбирательства только по последнему вопросу.

«Отраженная в Справке Управления [ФСБ] информация о получении заявительницей Гирко Н.А. Доходов от указанных коммерческих организация является некорректной. Эти сведения ошибочно внесены в Справку вследствие непринятия сотрудниками Управления [ФСБ]в полном объеме мер по проверке полученных данных. По результатам разрешения обращения военным прокурором 308 военной прокуратуры гарнизона приняты меры реагирования по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных к ответственности», — говорится в ответе за подписью военного прокурора ЦВО генерал-лейтенанта Евгения Иванова.

В следующем абзаце следует странная фраза: эта справка приобщена к материалам дела, но доказательством не признавалась. «Допущенные сотрудниками Управления [ФСБ] при ее [справки] оформлении по невнимательности ошибки не повлекли существенного нарушения прав и законных интересов Гирко Н.А. и охраняемых законом интересов государства. Умысла на распространение заведомо ложной информации в отношении заявительницы должностные лица Управления [ФСБ] не имели. Фактов фальсификации доказательств по уголовному делу в действиях сотрудников Управления [ФСБ] не усматривается. СПРАВКА СОДЕРЖАЛА СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАТИВНОГО ХАРАКТЕРА», — продолжил прокурор.

Фото: ответ начальника УФСБ Юрия Никитина на обращение Нины Гирко

Надзорное ведомство не усмотрело оснований для передачи материалов в военные следственные органы. Валерий Цыбко, отец экс-сенатора, сообщил корреспонденту «URA.RU», что не согласен с таким ответом прокуратуры. «Будем ли обжаловать его, еще не решили», — сказал он. При этом позитивным моментом Цыбко-старший назвал сам факт проведения проверки. Ранее его супруга получила ответ от начальника УФСБ Юрия Никитина о том, что оспариваемая ею информация «носит фактический характер и получена из компетентных органов, уполномоченных на предоставление таких сведений».

Озерский горсуд признал Константина Цыбко виновным в получении взяток от бывшего сити-менеджера Озерска, магнитогорца Евгения Тарасова, и от его земляка, руководителя треста «Магнитострой» Олега Лакницкого. Экс-сенатора приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 70 млн рублей. При этом несколько эпизодов суд счел недоказанными. Константин Цыбко настаивает, что его оговорили. На 25 октября в Челябинском облсуде назначено рассмотрение его апелляции на приговор.

Свидетели Тарасов, Лакницкий и их соучастники были признаны виновными в воровстве денег из бюджета Озерска и даче взятки, однако получили несущественное наказание. Тарасов фактически не был в колонии, а бизнесмена Лакницкого приговорили к штрафу.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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