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11 октября 2017
Главные новости Москвы
22:28  11 октября 2017 1

Зыгарь ответил на слухи о решении стать главой предвыборного штаба Собчак. ФОТО

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., собчак ксения
Он признался, что нередко общается с Ксенией СобчакФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Бывший главный редактор телеканала «Дождь» и автор бестселлера «Вся кремлевская рать» Михаил Зыгарь рассказал о своих отношениях с Ксенией Собчак, которая намерена участвовать в выборах президента России в марте 2018 года. Ироничную запись в Facebook он оставил после того, как в политических Telegram-каналах Зыгаря стали называть будущим главой предвыборного штаба кандидата.

Собчак была восхищена книгой Зыгаря
Фото: Facebook Михаила Зыгаря

По его словам, он узнал слухи о назначении главой предвыборного штаба Собчак, когда был в Калифорнии. «Тут я, собственно, и проспал новость о том, что я, мол, стану главой предвыборного штаба Ксении Собчак. Когда проснулся, начал вспоминать. Хорошо помню, что мы в последнее время с кандидатом нередко общались. Более того, я даже дал кандидату интервью — для октябрьского номера журнала Офисьель. Правда, говорили мы исключительно про мою новую книгу. Которая кандидату, кажется, понравилась (вот пруфпик). На этом у меня все», — написал Михаил Зыгарь, прикрепив скриншот из Instagram Собчак.

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос о возможном участии в президентских выборах Ксении Собчак. «Ради бога», — заявил он, передает «Национальная служба новостей». Также Путин подчеркнул, что слышит об этом в первый раз. О своем участии в предстоящей кампании он пока не сказал.

Отметим, телеведущая уже дала интервью журналу Glamour. «URA.RU» писало о том, как политический бомонд воспринял желание Собчак идти в президенты.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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