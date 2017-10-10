20:58 10 октября 2017 0

Ксения Собчак официально призналась в президентских амбициях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вместе с Ксенией Собчак в выборах президента России следует принять участие Филиппу Киркорову и Николаю Баскову. Об этом «URA.RU» заявил руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин.

«Я положительно отношусь к этому [к выдвижению Собчак в президенты], я бы еще Киркорова двинул с Басковым. Если необходимо повышать активность избирателей, чтобы они обратили внимание на выборы, конечно, следует привлекать яркие персоны. Помню одни выборы, на которых мы выдвигали кота — тогдашнее законодательство это позволяло. Под конец кампании кота, правда, сняли с дистанции, потому что появилась реальная угроза, что он выиграет», — сказал Колядин.

Он признался, что кот привлек внимание к выборам. «Я не хочу оскорблять Ксению, но, мне кажется, она играет роль красивой кошечки», — заключил политолог.

Телеведущая Ксения Собчак ранее дала интервью журналу Glamour, которое анонсируется на обложке фразой: «Ксения Собчак о редакторских буднях и президентских амбициях». В беседе с главредом журнала Собчак впервые не стала отрицать, что является «потенциальным кандидатом на самый высокий пост в стране», отметив, что в этой ситуации прошлое в шоу-бизнесе «кому-то, может, и повредило бы, а мне, я думаю, поможет».

Ксения Собчак призналась, что хочет «во всем участвовать» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Просто я именно такой человек — как торт „Муравейник“. Много разных слоев, но в итоге я один торт. Я общаюсь с разными людьми, мне все интересно, я хочу все знать, во всем участвовать, каждую секунду учиться — из этого состоит моя жизнь», — заявила телеведущая. Издание также приводит еще одну цитату: «Ксения Собчак президент — это как Сергей Шнуров художник. Стеб. Арт-проект очень высокого уровня».

В журнале пояснили, что это цитата Собчак. Интервью вышло под заголовком «С видами на Кремль».