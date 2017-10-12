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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Москвы
03:32  12 октября 2017 0

Правительство Испании сообщило, когда Каталония утратит статус автономии

Митинги в Барселоне. Выход Каталонии из состава Испании., толпа, референдум, испания, флаг, шествие, забастовка, барселона, каталония
За независимость Каталонии 1 октября высказалось более 90% граждан, пришедших на избирательные участкиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

У каталонских властей осталось пять дней, чтобы официально объявить о статусе территории. В понедельник, 16 октября, правительство Испании намерено принять решение о том будет ли запущена статья Конституции, лишающая область автономии.

К 10.00 16 октября президент Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон должен прояснить, была ли провозглашена независимость Каталонии или нет, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на испанские СМИ.

Кроме того, как ранее писало «URA.RU», глава правительства Испании Мариано Рахой потребовал от властей Каталонии прояснить, что означало подписание декларации о независимости.

Напомним, несмотря на то, что Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии, он приостановил действие документа, призвав региональный парламент вступить в переговоры с Мадридом. За независимость Каталонии выступили свыше 90,18% из 2,3 млн граждан, принявших участие в референдуме 1 октября.

Евгений Александров
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