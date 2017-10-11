Испания намерена приостановить самоуправление в Каталонии. Мадрид призвал ее к ответу

17:05 11 октября 2017 0

У Каталонии могут отнять самоуправление Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Власти Мадрида требуют от Каталонии объяснить, что означает декларация о независимости, которая была подписана после референдума в автономии. Об этом заявил председатель правительства Испании Мариано Рахой после экстренного заседания совета министров.

По словам Мариано Рахой, это необходимо, чтобы власти Мадрида приняли решение о приостановке самоуправления в Каталонии. Это возможно благодаря активации ст. 155 испанской Конституции, передает «Национальная служба новостей». Если она будет применена, это станет первым случаем её использования.

Как ранее сообщало «Федеральное агентство новостей», глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии, но приостановил ее действие. Он заявил, что парламент автономии должен отложить провозглашение независимости и вступить в переговоры с властями Мадрида.