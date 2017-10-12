02:39 12 октября 2017 0

Российский триколор исчез как с флагштока на крыше, так и с главного входа в здание Фото: посольство РФ в США

Представители американской стороны убрали флаги со здания российского генконсульства в Сан-Франциско. Российские дипломаты уже назвали произошедшее «недружественным шагом» и потребовали вернуть снятые триколоры на место.

«Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги», — сообщили представители посольства России в США на официальной странице в сети Facebook.

В посольстве требуют вернуть государственную символику России на место и не допускать подобного впредь, пишет RT.

Как ранее писало «URA.RU», в начале сентября американские спецслужбы провели осмотр зданий российских дипсмиссий, подпадающих под сокращение, в том числе — генконсульства в Сан-Франциско. Спустя месяц после этого американская сторона начала взламывать закрытые дипломатами помещения на объектах, которые являются российской собственностью, несмотря на сокращение дипмиссии.