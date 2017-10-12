10:29 12 октября 2017 0

В 2016 году школьница выдала произведение Оксимирона за стих Мандельштама, и ей поставили пятерку Фото: страница Оксимирона в Instagram

В гимназии №205 в Екатеринбурге учитель литературы дал десятиклассникам задание сравнить поэзию Александра Пушкина с творчеством рэпера Оксимирона. Об этом «URA.RU» рассказала мама одной из учениц школы.

По словам собеседницы «URA.RU», задание было внеклассным и за него не предполагалась оценка. «Было несколько заданий на выбор, в том числе, сравнить творчество Пушкина и Оксимирона. Наверное, это какая-то игра в поддавки. История о том, что молодежь пытаются зацепить хотя бы рэпом, чтобы дети доверяли учителям», — сказал источник.

Правда, ученики восприняли идею как шутку и только посмеялись. По словам собеседника агентства, никто из детей не взялся анализировать творчество поэта и музыканта, хотя и прекрасно знакомы с обоими авторами. «Я бы порадовалась, если бы детям дали разбор, например, Иосифа Бродского, нежели Оксимирона. С другой стороны, я понимаю, что подростки слушали Оксимирона и будут слушать, да и у Пушкина есть творчество, в котором присутствуют горячие словечки», — отметила мама школьницы.

Директор гимназии Татьяна Сажина отказалась комментировать задание. В беседе с журналистом «URA.RU» она сказала: «У меня шесть учителей русского языка и литературы. Мне надо сначала разобраться, что это было за задание, как оно было сформулировано. Поэтому сейчас я ничего сказать не могу.

В 2016 году школьница из Хабаровского края прочитала текст песни «Переплетено» рэпера Оксимирона, выдав его за стихотворение Осипа Мандельштама. Учитель не заметила подмену и поставила ученице 11 класса пятерку.

Ранее рэпер Оксимирон участвовал в рэп-батле против музыканта Славы КПСС. Их словесная перепалка несколько дней обсуждалась во всех федеральных СМИ и заинтересовала даже зарубежных журналистов. После этого Оксимирона пригласили на батл против американского репера Дизастера, а Славу КПСС на музыкальный конкурс «Успех» на телеканале СТС. Там он будет работать членом жюри.