Советский разведчик рассказал, кому выгодны массовые лжеминирования в России

Эксперт пришел к выводу, что ложные сообщения о минировании различных объектов по всей России связаны с попыткой дискредитировать государство и сорвать проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.
«Делается все, чтобы забрать полностью у нас чемпионат по какой-нибудь причине, либо это рассчитано на реакцию тех, кто приедет в Россию, ведь мы ожидаем большое количество туристов», — цитирует «Русская планета» бывшего сотрудника внешней разведки СССР, Героя Советского Союза Владимир Горового.
По мнению эксперта, сообщения о лжеминировании делаются для устрашения населения страны, возникновения чувства беспокойства и создания мнения о плохой работе правоохранительных органов.