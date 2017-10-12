{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Благодаря ему Екатеринбург попал в Книгу Гиннесса. Но Росприроднадзор решил иначе
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 октября 2017
Главные новости 
12:27  12 октября 2017 0

Советский разведчик рассказал, кому выгодны массовые лжеминирования в России

Бывший разведчик считает сообщения о минировании акцией против государстваФото: pencioner.ru
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

Эксперт пришел к выводу, что ложные сообщения о минировании различных объектов по всей России связаны с попыткой дискредитировать государство и сорвать проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Делается все, чтобы забрать полностью у нас чемпионат по какой-нибудь причине, либо это рассчитано на реакцию тех, кто приедет в Россию, ведь мы ожидаем большое количество туристов», — цитирует «Русская планета» бывшего сотрудника внешней разведки СССР, Героя Советского Союза Владимир Горового.

По мнению эксперта, сообщения о лжеминировании делаются для устрашения населения страны, возникновения чувства беспокойства и создания мнения о плохой работе правоохранительных органов.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров