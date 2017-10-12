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12 октября 2017
Главные новости 
19:15  12 октября 2017 0

Американский консул отправится в челябинское СИЗО к создателю порно. ФОТО

Уголовное дело в отношении гражданина США было возбуждено в августе 2015 годаФото: пресс-служба ОНК по Челябинской области

Один из представителей консульства США в Екатеринбурге посетит соотечественника Дэвида Лэнга, который находится в СИЗО-1 в Челябинской области. 64-летнего американца обвиняют в изготовлении и распространении детской порнографии.

В пресс-службе общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области «URA.RU» рассказали, что к американцу в ближайшее время приедет консул и проверит содержание гражданина своей страны в российской тюрьме. «О всех недостатках консул доложит американскому послу», — отметили в ОНК.

В комиссии добавили, что мужчина не жалуется на жизнь в изоляторе, якобы с ним обращаются толерантно. Правозащитники также рассказали, что с собой в СИЗО Лэнг привез огромное количество вещей, даже швабру для мытья полов. Часть сотрудники изолятора разрешили американцу держать в камере, остальное определили в каптерку изолятора. Еще при американце был ортопедический матрац, который он пожертвовал для больных в медчасти.

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Фото: пресс-служба ОНК по Челябинской области

Уголовное дело в отношении гражданина США, на протяжении двух лет незаконно живущего в РФ, было возбуждено в августе 2015 года. У него в квартире было найдено большое количество непристойных видеороликов, которые он распространял в Сети. 26 сентября в Курчатовском районном суде Челябинска Дэвид Лэнг частично признал вину, в то время как его подельница из России — полностью.

Сергей Дианов
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