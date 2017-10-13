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Главные новости Челябинской области
12:31  13 октября 2017 0

Власти Златоуста готовы помочь семье разбившейся в Доминикане женщины

Власти Златоуста хотят помочь сыну погибшей в Доминикане женщиныФото: соцсети

Чиновники Златоуста намерены найти родственников 35-летней Натальи Бородиной, которой дорожный знак снес голову в Доминикане, когда она топлесс наполовину высунулась из окна автомобиля на полном ходу. В администрации хотят выяснить, нужна ли помощь оставшемуся сыну погибшей, сообщил «URA.RU» мэр Вячеслав Жилин.

«Пока к нам не обращались за помощью родные погибшей. Мы оказываем помощь при погребении, но, разумеется, не в наших полномочиях оплатить билет до Доминиканы. У погибшей в Златоусте остался ребенок, и речь может идти о потере кормильца. Поэтому дам поручение своему заместителю связаться с семьей», — сказал градоначальник.

Инцидент произошел 11 октября в Доминиканской Республике. Наталья Бородина ехала на пассажирском сиденье автомобиля в одних купальных трусах. За рулем сидела ее приятельница, украинка Иванна Бойрачук, снимавшая все на видео смартфона. Россиянка наполовину высунулась из автомобиля и ударилась головой о дорожный знак. Наталья Бородина скончалась в больнице. Иванну Бойрачук допросила полиция и отпустила.

Подруга погибшей из Златоуста рассказала, что та переехала в Москву, а в последнее время жила в Каннах. Есть предположение, что она работала в эскорте и занималась проституцией. Она присылала деньги для 11-летнего сына, который жил с тетей в Златоусте. Там же осталась 80-летняя мама Бородиной. Отец ребенка заявил, что заберет его к себе. А семья погибшей говорит, что у нее нет денег на полет в Доминикану за телом. Власти республики ответили, что в таком случае кремируют погибшую, после чего урна будет ждать родственников.

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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