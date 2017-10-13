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13 октября 2017
13:36  13 октября 2017 0

США перебросит в Латвию 76 военных вертолетов

Вертолёты Black Hawk и ChinookФото: The U.S. Army/Flickr

Вашингтон перебросит в Латвию 76 вертолетов Apache, Chinook и Black Hawk. Операцию по переброске планируют на ноябрь. Груз из Техаса в Ригу пойдет морем.

Об этом сообщает RT со ссылкой на документы ВМС США. «Командование военно-морских перевозок запрашивает информацию о ценах и доступности грузовых судов … под американским или зарубежным флагом для обеспечения перевозки около 198 тыс. кв. футов (18,4 тыс. кв. метров. — прим. ред.) военного груза», — приводит издание запрос ВМС Соединенных Штатов.

В документе уточняется, что груз будет состоять из колесного транспорта, генерального груза и вертолетов. Среди прочих в Ригу отправятся различные модификации Sikorsky Black Hawk. Этот вертолет оснащен двигателями с цифровой системой управления.

Ранее США перебросило в Польшу танки. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают: американцы применяют систему «растяжки границ», надеясь на то, что нашей стране просто не хватит оборонительных ресурсов.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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