США перебросит в Латвию 76 военных вертолетов

13:36 13 октября 2017 0

Вертолёты Black Hawk и Chinook Фото: The U.S. Army/Flickr

Вашингтон перебросит в Латвию 76 вертолетов Apache, Chinook и Black Hawk. Операцию по переброске планируют на ноябрь. Груз из Техаса в Ригу пойдет морем.

Об этом сообщает RT со ссылкой на документы ВМС США. «Командование военно-морских перевозок запрашивает информацию о ценах и доступности грузовых судов … под американским или зарубежным флагом для обеспечения перевозки около 198 тыс. кв. футов (18,4 тыс. кв. метров. — прим. ред.) военного груза», — приводит издание запрос ВМС Соединенных Штатов.

В документе уточняется, что груз будет состоять из колесного транспорта, генерального груза и вертолетов. Среди прочих в Ригу отправятся различные модификации Sikorsky Black Hawk. Этот вертолет оснащен двигателями с цифровой системой управления.

Ранее США перебросило в Польшу танки. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают: американцы применяют систему «растяжки границ», надеясь на то, что нашей стране просто не хватит оборонительных ресурсов.