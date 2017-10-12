Зачем США ввели танки в Польшу? Война неизбежна?

15:45 12 октября 2017 0

По мнению Минобороны РФ, США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017" Фото: depositphotos.com © URA.RU

Переброска в Польшу бронетанковой бригады США говорит об усугублении «холодной войны» между Москвой и Вашингтоном. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают: американцы применяют систему «растяжки границ», надеясь на то, что нашей стране просто не хватит оборонительных ресурсов.

В четверг, 12 октября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Польшу «по-тихому» прибыла 2-я бронетанковая бригада США. Спикер связал это с «истерией о планируемом военном вторжении России прямо с учений „Запад-2017“». По словам Конашенкова, бригада вместе с бронетехникой развернулась в небольших городах на северо-западе Польши. Он напомнил, что «никуда не делась» и военная техника 3-й американской бронетанковой бригады, размещенная в прибалтийских республиках и Польше.

Американцы продолжают брать Россию в кольцо, нагнетают эксперты Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Вопреки всем заявлениям НАТО и США о „незначительности“ стягиваемых к российским границам войскам, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США», — заявил Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства назвал «всю истерию прибалтов и поляков о „русской угрозе“ из-за учений» «мошеннически отыгранной информационной завесой этой операции Пентагона».

Военный обозреватель Александр Жилин утверждает, что активно тиражируемая версия о том, что Россия должна напасть на Европу, на деле «является легендой прикрытия для усиления американских рубежей на территории Восточной Европы».

«Американцы проводят последовательную политику в этом направлении: сначала разместили в Европе комплексы ПРО, затем забросили туда так называемые батальоны. Теперь — новый шаг, идет наращивание личного состава», — пояснил «URA.RU» Жилин.

По его словам, своими действиями американцы практически свели на нет всю систему безопасности стран Восточной Европы. «Еще недавно мы не рассматривали Латвию, Литву, Эстонию и Польшу как своих стратегических противников. Однако теперь вынуждены смотреть на них именно так, ведь

там размещены ударные комплексы, и при возникновении военной угрозы подлетное время для нас становится критическим», — отметил собеседник агентства.

Именно поэтому, говорит Жилин, Россия, согласно действующей военной доктрине, имеет право нанести упреждающий удар в случае военной угрозы.

Считается, что военные силы США из Польши переместятся на Донбасс, если ООН примет решение о миротворческой операции Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Американцы создали из европейцев живой щит, подставив их под удар. Они сделали это с вполне понятной целью: если начнется ядерная война, то Россия будет вынуждена потратить большую часть своих боеголовок именно на ближайших соседей. Мы видим пресловутую „систему растяжки“ в действии — США растягивают наши границы, чтобы нам было все сложнее защищаться. По сути, они обложили нас со всех сторон», — резюмировал эксперт.

Глава Центра военного прогнозирования, профессор Академии военных наук Анатолий Цыганок, напротив, считает, что заявления о готовящемся вторжении России в страны Европы — «полнейшая бредятина». «В Прибалтику мы хотим вторгаться? Куда вторгаться-то? Там в каждой республике живут по два миллиона человек. О чем вообще речь! Это действительно просто истерика», — сказал он.

Цыганок также отметил, что эта ситуация может перерасти в серьезный кризис, но лишь со временем: «У американцев пока и без нас проблем хватает — взять хотя бы Сирию или кризис на Корейском полуострове. Еще один фронт им сегодня точно не нужен».

По словам военного эксперта Центра стратегической конъюнктуры Олега Валецкого, американские военные переброшены в Польшу для выполнения поставленных политическим руководством задач. «Одна из основных задач на том направлении сейчас — это план по введению миротворческих войск в Донбасс. Если ООН примет решение о том, что американские военные могут стать участниками этой операции, то дивизия переместится туда из Польши», — заключил собеседник «URA.RU».