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13 октября 2017
14:28  13 октября 2017 4

Социологи выяснили, сколько денег нужно россиянам для счастья

Клипарт., взятка, деньги
100 тысяч зарабатывают богатые, уверены россиянеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Ежемесячный доход 50 тысяч рублей делает россиян счастливыми. К такому выводу пришли исследователи из Фонда общественного мнения. Богатыми, согласно мнению опрошенных, считаются те, чья зарплата в среднем составляет 100 тысяч рублей.

Аналитики фонда заявили, что, по сравнению с 2011 годом, на 4% снизилось количество людей, считающих, что в РФ большая разница между богатыми и бедными, сообщает РИА «Новости». Однако 63% опрошенных уверены, что эта разница мешает развитию страны.

Также половина россиян считает, что богатство развивает в человеке худшие качества. Относительно бедности мнения граждан разделились: 37% сообщили, что она делает человека хуже, другие 37% полагают, что она не влияет на моральные качества.

Ранее «URA.RU» сообщало, что зарплатное неравенство в РФ возникло из-за разной развитости экономики регионов, а также из-за увлечения премиями и нежеланием работодателей конкурировать на трудовом рынке.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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