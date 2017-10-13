Спецслужбы прекратили расследование уголовного дела экс-министра транспорта Прикамья Алмаза Закиева и оставили попытки «взять» бывшего вице-премьера Олега Демченко. Как стало известно «URA.RU», материалы громкой истории отправлены в Следственный комитет.
Региональное управление спустя почти год прекратило расследование в отношении бывшего министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, а конкретно — в лоббировании интересов коммерческой структуры при аукционе на строительство обхода города Чусовой. Теперь бывшего чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
В конце сентября ФСБ направила материалы уголовного дела в Следственный комитет. В пермском СУ СК России эту информацию подтвердили.
Уголовное дело в отношении министра транспорта, «варяга» Алмаза Закиева (он приехал на работу в Пермь из Тюмени) было возбуждено 24 октября прошлого года. Сейчас он по-прежнему находится в Перми под подпиской о невыезде. Чиновник входил в окружение влиятельного вице-премьера Олега Демченко, считавшегося «теневым губернатором» Прикамья предыдущих лет. Через три месяца после возбуждения уголовного дела Закиев был уволен.
Что касается Демченко, то он является свидетелем по уголовному делу, его неоднократно вызывали на допросы в управление ФСБ (силовики в прошлом году публично «забирали» вице-премьера на беседу).
Источник «URA.RU» в правоохранительных органах не сомневается, что дело Закиева дойдет до суда. «А вот тот факт, что материалы передали в СК, значит, что спецслужбы оставили попытки „взять“ Демченко. Обвиняемым он, по всей видимости, уже не станет», — пояснил собеседник.