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Главные новости Курганской области
15:56  13 октября 2017 0

Шадринское отделение КГК полностью готово к зиме. Проблемы возникли с бесхозными сетями

Шадринские энергетики выполнили план ремонтной кампании и вовремя запустили отоплениефото: пресс-служба ПАО "Курганская генерирующая компания"

Шадринское отделение Курганской генерирующей компании полностью готово к зиме. План летней ремонтной кампании выполнен на сто процентов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе КГК.

Заменено более 3,6 тыс. метров изношенных участков трубопроводов, котельное оборудование готово к эксплуатации. Капитально отремонтированы сети по улицам Февральская, Розы Люксембург и Луначарского. Особое внимание было уделено работам по теплоизоляции труб — всего заизолировано порядка 6677,3 метра тепловых сетей.

Работа проведена несмотря на огромную задолженность шадринцев за отопление и горячую воду — более 100 млн рублей. «На эти деньги можно построить две новые котельные, которые по своей мощности могли бы отапливать потребителей Северного и Нового поселков города Шадринска или полностью заменить 23 км тепловых сетей», — отмечают в генерирующей компании.

Отопительный период в Шадринске стартовал 19 сентября. Но в квартиры шадринцев тепло пришло с задержкой по вине управляющих компаний, которые своевременно не провели подготовку домовых сетей (промывку и опрессовку). Традиционно отстают в подготовке домов к зиме ООО «УК-ПЖТ», ООО «УК-Жилсервис», ООО «УК-Энергосбережение», ООО «УК-Русский дом».

Кроме того, больше тридцати домов в Шадринске до сих пор остаются без тепла из-за порывов на безхозяйных трубопроводах. По этой причине тепла нет в жилых домах, расположенных по адресу: ул. Советская, 126, ул. К.Либкнехта, 5,9,14, ул. Михайловская, 85, ул. Степана Разина, 6,10,14, ул. Пионерская, 84,88, ул, Карла Маркса, 140-142, пер. Первомайский, 1-19, ул. Степана Разина, 46, ул. Михайловская, 72, ул. Промышленная, 5. Решением этой проблемы должна заниматься администрация города Шадринска, подчеркнули в КГК.

Анна Бояркина
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