В Кургане сняли оцепление и открыли дороги после учений силовиков

Силовики закончили учения возле курганской филармонии
В районе Кургана около филармонии силовые структуры сняли оцепление и открыли движение для транспорта после проведения учений. Об этом сообщает корреспондент URA.RU
«Учения силовых структур у областной филармонии закончились. Оцепление снято, машины снова едут по Ленина, которая была перекрыта», — информирует побывавший на месте событий корреспондент.
Ранее URA.RU сообщало, что горожан не пускают за периметр оцепления в район филармонии. Курганцев, шедших по набережной, разворачивали и просили найти другую дорогу.
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