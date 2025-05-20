20 мая 2025

В Кургане сняли оцепление и открыли дороги после учений силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики закончили учения возле курганской филармонии
Силовики закончили учения возле курганской филармонии Фото:

В районе Кургана около филармонии силовые структуры сняли оцепление и открыли движение для транспорта после проведения учений. Об этом сообщает корреспондент URA.RU 

«Учения силовых структур у областной филармонии закончились. Оцепление снято, машины снова едут по Ленина, которая была перекрыта», — информирует побывавший на месте событий корреспондент.

Ранее URA.RU сообщало, что горожан не пускают за периметр оцепления в район филармонии. Курганцев, шедших по набережной, разворачивали и просили найти другую дорогу.

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В районе Кургана около филармонии силовые структуры сняли оцепление и открыли движение для транспорта после проведения учений. Об этом сообщает корреспондент URA.RU  «Учения силовых структур у областной филармонии закончились. Оцепление снято, машины снова едут по Ленина, которая была перекрыта», — информирует побывавший на месте событий корреспондент. Ранее URA.RU сообщало, что горожан не пускают за периметр оцепления в район филармонии. Курганцев, шедших по набережной, разворачивали и просили найти другую дорогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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