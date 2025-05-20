20 мая 2025

В Шадринске продлили запрет на посещение лесов

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрета на посещение лесов продлили до 12 июня
Запрета на посещение лесов продлили до 12 июня Фото:
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Пожароопасный сезон-2025 в Курганской области

В Шадринске (Курганская область) продлен запрет на посещение городских лесов и въезд в них транспортных средств до 12 июня. Соответствующее постановление подписал глава города Антон Мокан, сообщила пресс-служба администрации Шадринска у себя в tg-канале.

«До 12 июня ограничено пребывание шадринцев в городских лесах и въезд в них транспортных средств. О снятии запрета проинформируем дополнительно. В нашей области действует особый противопожарный режим. Нельзя разводить костры, сжигать мусор и траву», — предупредило ведомство.

В случае обнаружения возгорания граждан просят немедленно сообщать об этом по телефонам 101 или 112. Кроме того, для поджигателей предусмотрены штрафы (для граждан): разведение костров в неположенном месте (штраф от 15 до 30 тысяч рублей), захламление участков и прилегающих территорий (штраф до пяти тысяч рублей), неисправные электроприборы и печное отопление (штраф от пяти до 20 тысяч рублей), отсутствие первичных средств пожаротушения (штраф от двух до трех тысяч рублей). В случае серьезного пожара с пострадавшими или крупным материальным ущербом виновник может понести и уголовную ответственность.

Ранее аналогичный запрет на посещение городских лесов в Шадринске уже вводился до 22 мая из-за участившихся случаев природных пожаров, большинство из которых происходят по вине человека. В начале апреля в городе было зафиксировано шесть пожаров, пять из которых оказались ландшафтными, после чего для контроля обстановки были созданы патрульные группы и привлечены волонтеры.

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В Шадринске (Курганская область) продлен запрет на посещение городских лесов и въезд в них транспортных средств до 12 июня. Соответствующее постановление подписал глава города Антон Мокан, сообщила пресс-служба администрации Шадринска у себя в tg-канале. «До 12 июня ограничено пребывание шадринцев в городских лесах и въезд в них транспортных средств. О снятии запрета проинформируем дополнительно. В нашей области действует особый противопожарный режим. Нельзя разводить костры, сжигать мусор и траву», — предупредило ведомство. В случае обнаружения возгорания граждан просят немедленно сообщать об этом по телефонам 101 или 112. Кроме того, для поджигателей предусмотрены штрафы (для граждан): разведение костров в неположенном месте (штраф от 15 до 30 тысяч рублей), захламление участков и прилегающих территорий (штраф до пяти тысяч рублей), неисправные электроприборы и печное отопление (штраф от пяти до 20 тысяч рублей), отсутствие первичных средств пожаротушения (штраф от двух до трех тысяч рублей). В случае серьезного пожара с пострадавшими или крупным материальным ущербом виновник может понести и уголовную ответственность. Ранее аналогичный запрет на посещение городских лесов в Шадринске уже вводился до 22 мая из-за участившихся случаев природных пожаров, большинство из которых происходят по вине человека. В начале апреля в городе было зафиксировано шесть пожаров, пять из которых оказались ландшафтными, после чего для контроля обстановки были созданы патрульные группы и привлечены волонтеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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