В Шадринске продлили запрет на посещение лесов

В Шадринске (Курганская область) продлен запрет на посещение городских лесов и въезд в них транспортных средств до 12 июня. Соответствующее постановление подписал глава города Антон Мокан, сообщила пресс-служба администрации Шадринска у себя в tg-канале.
«До 12 июня ограничено пребывание шадринцев в городских лесах и въезд в них транспортных средств. О снятии запрета проинформируем дополнительно. В нашей области действует особый противопожарный режим. Нельзя разводить костры, сжигать мусор и траву», — предупредило ведомство.
В случае обнаружения возгорания граждан просят немедленно сообщать об этом по телефонам 101 или 112. Кроме того, для поджигателей предусмотрены штрафы (для граждан): разведение костров в неположенном месте (штраф от 15 до 30 тысяч рублей), захламление участков и прилегающих территорий (штраф до пяти тысяч рублей), неисправные электроприборы и печное отопление (штраф от пяти до 20 тысяч рублей), отсутствие первичных средств пожаротушения (штраф от двух до трех тысяч рублей). В случае серьезного пожара с пострадавшими или крупным материальным ущербом виновник может понести и уголовную ответственность.
Ранее аналогичный запрет на посещение городских лесов в Шадринске уже вводился до 22 мая из-за участившихся случаев природных пожаров, большинство из которых происходят по вине человека. В начале апреля в городе было зафиксировано шесть пожаров, пять из которых оказались ландшафтными, после чего для контроля обстановки были созданы патрульные группы и привлечены волонтеры.
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