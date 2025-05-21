В Кургане выплатят 900 тысяч рублей ребенку из-за смерти отца

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Ребенок получит моральную компенсацию
Ребенок получит моральную компенсацию Фото:

В Кургане выплатят компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей ребенку. Его отец погиб под поездом на станции Утяк Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура у себя в tg-канале.

«Курганской транспортной прокуратурой проведена проверка в связи с травмированием гражданина грузовым поездом. Установлено, что в марте 2023 года на станции Утяк Южно-Уральской железной дороги железнодорожным составом смертельно травмирован мужчина. Транспортный прокурор обратился в суд в интересах сына погибшего с иском о взыскании с ОАО „РЖД“ и СПАО „Ингосстрах“ компенсации морального вреда, причиненного травмированием, а также выплат по потере кормильца», — пишет ведомство.

Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчиков выплатить более 900 тысяч рублей, а также ежемесячно перечислять пособие по потере кормильца в пользу ребенка. Исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.

Ранее в Курганской области уже рассматривались аналогичные случаи, связанные с гибелью людей на транспорте. Так, в январе этого года в Кургане суд рассматривал дело о смертельном ДТП, где виновница полностью возместила ущерб семье погибшей. В подобных делах суды назначают компенсацию морального вреда и выплаты по потере кормильца, а исполнение решений находится под контролем прокуратуры.

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В Кургане выплатят компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей ребенку. Его отец погиб под поездом на станции Утяк Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура у себя в tg-канале. «Курганской транспортной прокуратурой проведена проверка в связи с травмированием гражданина грузовым поездом. Установлено, что в марте 2023 года на станции Утяк Южно-Уральской железной дороги железнодорожным составом смертельно травмирован мужчина. Транспортный прокурор обратился в суд в интересах сына погибшего с иском о взыскании с ОАО „РЖД“ и СПАО „Ингосстрах“ компенсации морального вреда, причиненного травмированием, а также выплат по потере кормильца», — пишет ведомство. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчиков выплатить более 900 тысяч рублей, а также ежемесячно перечислять пособие по потере кормильца в пользу ребенка. Исполнение судебного решения находится на контроле ведомства. Ранее в Курганской области уже рассматривались аналогичные случаи, связанные с гибелью людей на транспорте. Так, в январе этого года в Кургане суд рассматривал дело о смертельном ДТП, где виновница полностью возместила ущерб семье погибшей. В подобных делах суды назначают компенсацию морального вреда и выплаты по потере кормильца, а исполнение решений находится под контролем прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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