В Кургане выплатят 900 тысяч рублей ребенку из-за смерти отца

В Кургане выплатят компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей ребенку. Его отец погиб под поездом на станции Утяк Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура у себя в tg-канале.
«Курганской транспортной прокуратурой проведена проверка в связи с травмированием гражданина грузовым поездом. Установлено, что в марте 2023 года на станции Утяк Южно-Уральской железной дороги железнодорожным составом смертельно травмирован мужчина. Транспортный прокурор обратился в суд в интересах сына погибшего с иском о взыскании с ОАО „РЖД“ и СПАО „Ингосстрах“ компенсации морального вреда, причиненного травмированием, а также выплат по потере кормильца», — пишет ведомство.
Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчиков выплатить более 900 тысяч рублей, а также ежемесячно перечислять пособие по потере кормильца в пользу ребенка. Исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.
Ранее в Курганской области уже рассматривались аналогичные случаи, связанные с гибелью людей на транспорте. Так, в январе этого года в Кургане суд рассматривал дело о смертельном ДТП, где виновница полностью возместила ущерб семье погибшей. В подобных делах суды назначают компенсацию морального вреда и выплаты по потере кормильца, а исполнение решений находится под контролем прокуратуры.
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