Что известно о бывшей усадьбе купца Кропанина, на месте которой построили кафе. Фото, видео

В бывшей усадьбе купца Кропанина в Кургане жил подданный Дании и генерал Каппель

07 августа 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

На месте бывшей усадьбы Кропанина построили кафе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский купец второй гильдии Иван Кропанин построил свою усадьбу в XX веке. Двухэтажное здание, являющееся объектом культурного наследия, просуществовало до 2007 года, когда случился пожар. После этого остатки дома снесли и долгое время участок пустовал. О судьбе исторического особняка и том, что будет на его месте — в материале корреспондента URA.RU. Посвящение в купцы и появление усадьбы в Кургане Иван Осипович Кропанин был выходцем из курганских мещан. В 1890 годы он был перечислен в купцы второй гильдии. Горожанин занимался торговлей обуви и кожевенной продукцией. Наследственный бизнес и стремление к развитию привели его к владению лавкой в третьем Гостином дворе. В конце июня 1908 года Кропанин получил разрешение от Городской управы на строительство каменного двухэтажного дома. Здание, было возведенно на углу улицы Троицкой и Телеграфного переулка (Куйбышева — Красина). При этом несмотря на первоначальный план второй этаж был выполнен из дерева. Позже Кропанин расширил свою усадьбу, приобретя участок, который протянулся до Береговой улицы. Также купцу принадлежали два дома на Дворянской. В одном из них жил он сам и его наследники вплоть до конца 1920-х годов. Усадьба купца Ивана Кропанина была построена в начала XX века Культурное наследие города Кургана Фото: Кто жил и работал в усадьбе купца В одном из его домов снимал квартиру датский подданный Иван Семенович Сиверт. В феврале 1919 года одно из зданий Кропанина было использовано для размещения части Волжского корпуса генерала Каппеля, что добавляет зданию историческую значимость. В советское время здание использовалось в качестве жилого дома. В начале 1990-х в нем располагался областной комитет по делам молодежи, спорта и туризма, а затем городской Дом молодежи. В связи с аварийностью дома в 2006 году организация переехала в другое здание. В 2007 году исторический объект был утрачен в результате пожара. Остатки дома были снесены. Также в историческом здании располагался мебельный магазин Культурное наследие города Кургана Строительство кафе на месте снесенного особняка После пожара участок, на котором располагалась усадьба купца Кропанина, пустовал. На земельном участке рядом с бизнес-центром была автомобильная стоянка. В 2021 году власти Кургана продали место местной компании «Дельта» под строительство кафе с пунктом проката спортивного инвентаря. Новому собственнику выдали соответствующее разрешение. Когда именно откроется кафе пока неизвестно. На данным момент на объекте на улице Куйбышева завершена внешняя отделка, проводится отдельный газопровод. Здание кафе находится рядом с набережной реки Тобол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский купец второй гильдии Иван Кропанин построил свою усадьбу в XX веке. Двухэтажное здание, являющееся объектом культурного наследия, просуществовало до 2007 года, когда случился пожар. После этого остатки дома снесли и долгое время участок пустовал. О судьбе исторического особняка и том, что будет на его месте — в материале корреспондента URA.RU. Иван Осипович Кропанин был выходцем из курганских мещан. В 1890 годы он был перечислен в купцы второй гильдии. Горожанин занимался торговлей обуви и кожевенной продукцией. Наследственный бизнес и стремление к развитию привели его к владению лавкой в третьем Гостином дворе. В конце июня 1908 года Кропанин получил разрешение от Городской управы на строительство каменного двухэтажного дома. Здание, было возведенно на углу улицы Троицкой и Телеграфного переулка (Куйбышева — Красина). При этом несмотря на первоначальный план второй этаж был выполнен из дерева. Позже Кропанин расширил свою усадьбу, приобретя участок, который протянулся до Береговой улицы. Также купцу принадлежали два дома на Дворянской. В одном из них жил он сам и его наследники вплоть до конца 1920-х годов. В одном из его домов снимал квартиру датский подданный Иван Семенович Сиверт. В феврале 1919 года одно из зданий Кропанина было использовано для размещения части Волжского корпуса генерала Каппеля, что добавляет зданию историческую значимость. В советское время здание использовалось в качестве жилого дома. В начале 1990-х в нем располагался областной комитет по делам молодежи, спорта и туризма, а затем городской Дом молодежи. В связи с аварийностью дома в 2006 году организация переехала в другое здание. В 2007 году исторический объект был утрачен в результате пожара. Остатки дома были снесены. После пожара участок, на котором располагалась усадьба купца Кропанина, пустовал. На земельном участке рядом с бизнес-центром была автомобильная стоянка. В 2021 году власти Кургана продали место местной компании «Дельта» под строительство кафе с пунктом проката спортивного инвентаря. Новому собственнику выдали соответствующее разрешение. Когда именно откроется кафе пока неизвестно. На данным момент на объекте на улице Куйбышева завершена внешняя отделка, проводится отдельный газопровод.