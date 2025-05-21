В Кургане временно перекроют участок дороги от улицы Кравченко до Карла Маркса

В Кургане временно ограничено движение транспорта на нескольких участках дорог из-за аварии на канализационном коллекторе. Дороги для движение автомобилей будут недоступны по части улиц Кравченко и К.Маркса. Об этом сообщает АО «Водный союз» у себя в tg-канале.
«Аварийные бригады приступили к выполнению работ 21 мая, в связи с чем закрыто движение автотранспорта от жилого дома №94 по ул. Кравченко до жилого дома №127 по ул. К.Маркса. И между жилыми домами 128-157 по ул. Урицкого. Ограничение будет действовать до 19 июня текущего года. Просим прощения за доставленные временные неудобства», — сообщили в «Водном союзе».
Меры приняты в связи с возникшей аварийной ситуацией на коллекторе диаметром 700 мм, который проходит вдоль улицы Кравченко. Также в организации предупредили автомобилистов: необходимо обращать внимание на дорожные знаки и заранее выбирать альтернативные маршруты передвижения.
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