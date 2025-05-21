Силовики возбудили пять уголовных дел после обысков в «Курганавтодоре»

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Экс-сотрудник «Курганавтодора» стал фигурантом нового уголовного дела
Экс-сотрудник «Курганавтодора» стал фигурантом нового уголовного дела Фото:
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Арест директора «Курганавтодора» Гонцова

Следователи Курганской области возбудили пять уголовных дел о взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве после весенних обысков в правительственной структуре «Курганавтодор». Среди фигурантов — курганские экс-чиновники и челябинский бизнесмен. Об этом URA.RU узнало на судебном заседании, где избирали меру пресечения для бывшего директора управления Александра Гонцова.

«Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий) и ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также возбуждено производство по ч.5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере) и ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Дела были соединены в одно производство», — зачитали в суде материалы следствия. Дело Гонцова о превышении полномочий стало пятым в производстве. Среди обвиняемых — бывший коллега Гонцова и челябинский коммерсант-дорожник.

Первым фигурантом дел о злоупотреблении и получении взятки стал уже находящийся под судом экс-сотрудник «Курганавтодора» Андрей Анисимов. Второй обвиняемый — челябинский бизнесмен Закоян (владелец фирмы Мясник или его сын Арайик — пока не уточняется) . Дела были возбуждены из-за нарушений выполнения госконтракта на дороге Шадринск-Миасское в Шадринском округе. Также после нарушений фирма Закояна, ООО ПКФ «Глобус», была включена УФАС в список недобросовестных подрядчиков.

Фигурант Анисимов в настоящее время находится под судом по делу о превышении полномочий при оплате некачественно выполненных дорожных работ в Половинском округе с ущербом на 20,9 млн рублей. По этому делу уже был признан виновным в аналогичном преступлении и оштрафован экс-директор «Курганавтодора» Павел Ганин. Свою вину Анисимов также признает. После работы следователей и сотрудников ФСБ, Анисимов дал показания в отношении Гонцова, который в настоящее время находится в СИЗО. Анисимову была сменена мера пресечения на домашний арест, более жесткие ограничения повторно ему не избирали.

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Следователи Курганской области возбудили пять уголовных дел о взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве после весенних обысков в правительственной структуре «Курганавтодор». Среди фигурантов — курганские экс-чиновники и челябинский бизнесмен. Об этом URA.RU узнало на судебном заседании, где избирали меру пресечения для бывшего директора управления Александра Гонцова. «Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий) и ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также возбуждено производство по ч.5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере) и ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Дела были соединены в одно производство», — зачитали в суде материалы следствия. Дело Гонцова о превышении полномочий стало пятым в производстве. Среди обвиняемых — бывший коллега Гонцова и челябинский коммерсант-дорожник. Первым фигурантом дел о злоупотреблении и получении взятки стал уже находящийся под судом экс-сотрудник «Курганавтодора» Андрей Анисимов. Второй обвиняемый — челябинский бизнесмен Закоян (владелец фирмы Мясник или его сын Арайик — пока не уточняется) . Дела были возбуждены из-за нарушений выполнения госконтракта на дороге Шадринск-Миасское в Шадринском округе. Также после нарушений фирма Закояна, ООО ПКФ «Глобус», была включена УФАС в список недобросовестных подрядчиков. Фигурант Анисимов в настоящее время находится под судом по делу о превышении полномочий при оплате некачественно выполненных дорожных работ в Половинском округе с ущербом на 20,9 млн рублей. По этому делу уже был признан виновным в аналогичном преступлении и оштрафован экс-директор «Курганавтодора» Павел Ганин. Свою вину Анисимов также признает. После работы следователей и сотрудников ФСБ, Анисимов дал показания в отношении Гонцова, который в настоящее время находится в СИЗО. Анисимову была сменена мера пресечения на домашний арест, более жесткие ограничения повторно ему не избирали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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