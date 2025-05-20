20 мая 2025

Как будет выглядеть огромный Камаз-Центр с ТЦ и гостиницей, который построят на трассе под Курганом. Фото

Под Курганом построят комплекс Камаз-Центра с гостиницей и кафе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большой комплекс Камаз-Центра появится под Курганом
Большой комплекс Камаз-Центра появится под Курганом Фото:

Под Курганом стартует строительство масштабного Камаз-Центра с инвестициями в 1,5 млрд рублей. Новый комплекс возведут на 261-м километре автодороги Челябинск-Омск рядом с Шадринским трактом. 21 мая будет вбита первая свая в качестве начала строительства центра. Специально для URA.RU в Упрдоре «Южный Урал» рассказали и показали, как будет выглядеть новый комплекс. 

«Проект включает четыре здания: торговый центр, кафе, гостиницу и дилерский центр с двумя помещениями. Помимо этого, в состав комплекса войдут сервисный центр по обслуживанию автомобилей КАМАЗ и выставочная площадка техники», — пояснил URA.RU исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов.

Реализация проекта разделена на четыре этапа. Земельные участки площадью 6,4 га уже предоставлены в аренду сроком на 88 месяцев, получено разрешение на первый этап строительства, ведется подготовка площадки и установлено ограждение. Также заключен договор с ФКУ Упрдор «Южный Урал» на технологическое присоединение к федеральной трассе Р-254 с устройством переходно-скоростных полос.

Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» продолжает работу по развитию многофункциональных зон (МФЗ) на федеральных автомагистралях, акцентируя внимание на формировании комфортных и безопасных условий для всех участников дорожного движения. К 2030 году общее количество подобных объектов превысит 160. Реализация проектов осуществляется в сотрудничестве с региональными органами власти и представителями бизнеса, при этом спектр предоставляемых услуг в каждой МФЗ определяется с учетом региональных особенностей и запросов автолюбителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Курганом стартует строительство масштабного Камаз-Центра с инвестициями в 1,5 млрд рублей. Новый комплекс возведут на 261-м километре автодороги Челябинск-Омск рядом с Шадринским трактом. 21 мая будет вбита первая свая в качестве начала строительства центра. Специально для URA.RU в Упрдоре «Южный Урал» рассказали и показали, как будет выглядеть новый комплекс.  «Проект включает четыре здания: торговый центр, кафе, гостиницу и дилерский центр с двумя помещениями. Помимо этого, в состав комплекса войдут сервисный центр по обслуживанию автомобилей КАМАЗ и выставочная площадка техники», — пояснил URA.RU исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов. Реализация проекта разделена на четыре этапа. Земельные участки площадью 6,4 га уже предоставлены в аренду сроком на 88 месяцев, получено разрешение на первый этап строительства, ведется подготовка площадки и установлено ограждение. Также заключен договор с ФКУ Упрдор «Южный Урал» на технологическое присоединение к федеральной трассе Р-254 с устройством переходно-скоростных полос. Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» продолжает работу по развитию многофункциональных зон (МФЗ) на федеральных автомагистралях, акцентируя внимание на формировании комфортных и безопасных условий для всех участников дорожного движения. К 2030 году общее количество подобных объектов превысит 160. Реализация проектов осуществляется в сотрудничестве с региональными органами власти и представителями бизнеса, при этом спектр предоставляемых услуг в каждой МФЗ определяется с учетом региональных особенностей и запросов автолюбителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...