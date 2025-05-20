Под Курганом стартует строительство масштабного Камаз-Центра с инвестициями в 1,5 млрд рублей. Новый комплекс возведут на 261-м километре автодороги Челябинск-Омск рядом с Шадринским трактом. 21 мая будет вбита первая свая в качестве начала строительства центра. Специально для URA.RU в Упрдоре «Южный Урал» рассказали и показали, как будет выглядеть новый комплекс.
«Проект включает четыре здания: торговый центр, кафе, гостиницу и дилерский центр с двумя помещениями. Помимо этого, в состав комплекса войдут сервисный центр по обслуживанию автомобилей КАМАЗ и выставочная площадка техники», — пояснил URA.RU исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов.
Реализация проекта разделена на четыре этапа. Земельные участки площадью 6,4 га уже предоставлены в аренду сроком на 88 месяцев, получено разрешение на первый этап строительства, ведется подготовка площадки и установлено ограждение. Также заключен договор с ФКУ Упрдор «Южный Урал» на технологическое присоединение к федеральной трассе Р-254 с устройством переходно-скоростных полос.
Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» продолжает работу по развитию многофункциональных зон (МФЗ) на федеральных автомагистралях, акцентируя внимание на формировании комфортных и безопасных условий для всех участников дорожного движения. К 2030 году общее количество подобных объектов превысит 160. Реализация проектов осуществляется в сотрудничестве с региональными органами власти и представителями бизнеса, при этом спектр предоставляемых услуг в каждой МФЗ определяется с учетом региональных особенностей и запросов автолюбителей.
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