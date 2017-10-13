Крупнейшая российская сеть кинотеатров все-таки покажет «Матильду»

Крупнейшая объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» сняли запрет с показа фильма «Матильда» в своих залах. Такое решение принято после того, как правоохранительные органы усилили меры безопасности.
Фильм выйдет в кинотеатрах этой сети одновременно с началом его широкого проката — 26 октября. Кинотеатры перестали получать письма с угрозами, сообщает «Национальная служба новостей».
Ранее прокатчики заявляли об отказе от показа картины из-за опасения провокаций со стороны ее противников. Как писало «URA.RU», активисты движения «Святая Русь» обещали сжечь кинотеатры за показ «Матильды». В Екатеринбурге один из активистов на «УАЗе» врезался во входную группу кинотеатра «Космос» и устроил поджог, протестуя против «Матильды».