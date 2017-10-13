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13 октября 2017
15:59  13 октября 2017 1

Крупнейшая российская сеть кинотеатров все-таки покажет «Матильду»

Закрытый показ
В прокат фильм выходит 26 октябряФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Крупнейшая объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» сняли запрет с показа фильма «Матильда» в своих залах. Такое решение принято после того, как правоохранительные органы усилили меры безопасности.

Фильм выйдет в кинотеатрах этой сети одновременно с началом его широкого проката — 26 октября. Кинотеатры перестали получать письма с угрозами, сообщает «Национальная служба новостей».

Ранее прокатчики заявляли об отказе от показа картины из-за опасения провокаций со стороны ее противников. Как писало «URA.RU», активисты движения «Святая Русь» обещали сжечь кинотеатры за показ «Матильды». В Екатеринбурге один из активистов на «УАЗе» врезался во входную группу кинотеатра «Космос» и устроил поджог, протестуя против «Матильды».

Александр Пономарев
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