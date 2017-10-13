Челябинка, погибшая в Доминикане, была застрахована на огромную сумму

23:39 13 октября 2017 0

Глупая смерть россиянки обсуждается по всему миру РЕН ТВ

Уроженка Челябинской области Наталья Бородина, скончавшаяся в Доминикане, была застрахована в компании «Альфастрахование» на 3,4 миллиона рублей. Как сообщает LIFE, транспортировка тела погибшей будет осуществлена в рамках полиса.

Официальный представитель страховой компании Юрий Нехайчук заявил, что «Альфастрахование» возьмет на себя затраты по репартации туристки, но немного позже. «Мы ожидаем комплект документов, включающий в себя свидетельство о смерти», — сообщил Нехайчук РИА «Новости».

Напомним, уроженка Златоуста Челябинской области Наталья Бородина погибла во время отдыха в Доминикане. Практически голая девушка высунулась из окна движущегося автомобиля и ударилась головой о дорожный знак. В сети уже несколько дней не утихают разговоры о нелепой смерти россиянки.