{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 октября 2017
13 октября 2017
05:55  14 октября 2017 0

Юрий Лоза раскрыл секрет популярности песни Despasito

Музыкант продолжает привлекать к себе внимание неоднозначными заявлениямиФото: скрин YouTube

Российский певец и музыкант Юрий Лоза прокомментировал большой успех пуэрториканского дуэта. «Невыдающейся» песне, по мнению композитора, помогли испанские мотивы.

«Во-первых, здесь сыграла свою роль тяга по ламбаде, потому что ламбада в свое время выстрелила. Во-вторых, сейчас проявляется общая тенденция, что необязательно быть английской командой, чтобы обрести популярность», — приводит слова Лозы РИА «Новости». Музыкант также заявил, что музыкальная мода уходит в сторону неанглийской песни. Причины подобного явления, считает певец, кроются в усталости от языка. «Немножко достала всех английская музыка и вообще английский язык», — поделился наблюдением Лоза.

Ранее сообщалось, что клип пуэрториканских музыкантов поставил абсолютный рекорд на YouTube. С начала года видео набрало более 4 миллиардов просмотров, что за всю историю видеохостинга произошло впервые.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров