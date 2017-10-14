Российский певец и музыкант Юрий Лоза прокомментировал большой успех пуэрториканского дуэта. «Невыдающейся» песне, по мнению композитора, помогли испанские мотивы.
«Во-первых, здесь сыграла свою роль тяга по ламбаде, потому что ламбада в свое время выстрелила. Во-вторых, сейчас проявляется общая тенденция, что необязательно быть английской командой, чтобы обрести популярность», — приводит слова Лозы РИА «Новости». Музыкант также заявил, что музыкальная мода уходит в сторону неанглийской песни. Причины подобного явления, считает певец, кроются в усталости от языка. «Немножко достала всех английская музыка и вообще английский язык», — поделился наблюдением Лоза.
Ранее сообщалось, что клип пуэрториканских музыкантов поставил абсолютный рекорд на YouTube. С начала года видео набрало более 4 миллиардов просмотров, что за всю историю видеохостинга произошло впервые.