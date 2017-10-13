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13 октября 2017
12:42  13 октября 2017 0

Клип пуэрториканских музыкантов набрал 4 млрд просмотров в Сети. ВИДЕО

Это абсолютный рекорд за все время существования YouTubeФото: prt scr YouTube

YouTube-рекорд южнокорейского исполнителя Psy побил клип Despacito пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки. Их детище посмотрели более четырех миллиардов раз.

Это является рекордом всех предыдущих лет, пишет телеканал 360.

Фонси написал в Instagram, что рад такому достижению, но сейчас он сосредоточен на восстановлении того места, где все снималось. В этом году Пуэрто-Рико серьезно пострадало от ураганов. Музыканты организовали благотворительную акцию и призывают неравнодушных помочь «перестроить Пуэрто-Рико».

В 2012 году клип исполнителя PSY Gangnam Style стал первым видео в истории YouTube, набравшим боле 1 млрд просмотров.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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