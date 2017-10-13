YouTube-рекорд южнокорейского исполнителя Psy побил клип Despacito пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки. Их детище посмотрели более четырех миллиардов раз.
Это является рекордом всех предыдущих лет, пишет телеканал 360.
Фонси написал в Instagram, что рад такому достижению, но сейчас он сосредоточен на восстановлении того места, где все снималось. В этом году Пуэрто-Рико серьезно пострадало от ураганов. Музыканты организовали благотворительную акцию и призывают неравнодушных помочь «перестроить Пуэрто-Рико».
В 2012 году клип исполнителя PSY Gangnam Style стал первым видео в истории YouTube, набравшим боле 1 млрд просмотров.