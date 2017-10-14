Уральские родственники Дианы Гурцкая раскололись из-за симпатий к власти и Навальному

14:36 14 октября 2017 2

Пост Елены Гурцкая создал большие риски для карьеры ее супруга, двоюродного брата российской певицы ФОТО: группа «Команда Навального Челябинск» "ВКонтакте"

В семье родственников певицы Дианы Гурцкая — раскол на почве политических симпаний. Супруга двоюродного брата исполнительницы — замглавы челябинского города Кыштым Рудольфа Гурцкая — заявила о поддержке Алексея Навального. По мнению бизнесвумен Елены Гурцкая, власть застоялась, обществу хочется перемен. Ее супруг-чиновник отрицает, что его жена выступает в оппозиции к власти, пытаясь спасти карьеру.

Елена Гурцкая сделала заявление на странице «Команда Навального Челябинск» «ВКонтакте». «Почему я поддерживаю Навального? Потому что власть застоялась. Хочется перемен. Во всем видна деградация, особенно в плане доходов населения. На примере моей семьи: отчима сократили за полгода до пенсии. Стаж у него 40 лет, а получает по минималке — 8 500 рублей, и уже год не может добиться от ПФР перерасчета. Мама получает побольше — 13 тысяч, но для нынешних цен это мало. Обидно за родителей! Я сама работаю много лет на себя. Но обороты сокращаются, заказов мало, все съедают налоги! В этом году перевела всех на пятидневку, сократила штат вдвое — не спасло… Работаем последний год — в 2018 буду закрывать предприятие», — заявила Елена Гурцкая. Свой пост она сопроводила фото со своим джипом с наклейкой в поддержку Навального.

В разговоре с «URA.RU» замглавы Кыштыма, сторонник «Единой России» Рудольф Гурцкая опроверг, что его жена выступает в оппозиции к власти. «Ей позвонили, спросили мнение. Она высказалась. Ну ведь и в самом деле старшему поколению трудно! Мои родители, пока были живы, ни в чем не нуждались, я им помогал. И родителей Елены поддерживаем. Но супруга высказалась за всех. Фирму действительно закрывать будет, есть проблемы, — пояснил Рудольф Гурцкая. — Моя супруга не оппозиционер».

Рудольф Гурцкая — двоюродный брат Дианы Гурцкая, члена Общественной палаты РФ, сторонницы «Единой России» ФОТО: «Кыштымский рабочий»

Вице-мэр удивился тому, что на семейном автомобиле была наклейка в поддержку Навального. «Машина дома, такой наклейки нет. Это что-то в автосалоне было, сейчас поедем разбираться», — сообщил «URA.RU» Рудольф Гурцкая.

«Она [Елена Гурцкая] не входит в наш штаб, но приехала к нам, получила наклейку на автомобиль, — рассказал „URA.RU“ руководитель штаба Навального в Челябинске Алексей Табалов. — Потом с ней связались, спросили ее мнение и взяли разрешение опубликовать это мнение на странице штаба. Она прислала фото с машиной и также дала разрешение на публикацию».

Пользователей Сети удивили жалобы Елены Гурцкая на жизнь. Ее супруг, замглавы Кыштыма Рудольф Гурцкая, — самый обеспеченный чиновник в администрации. Согласно данным о его доходах, в собственности вице-мэра находятся два земельных участка в Башкирии и Абхазии общей площадью 22000 кв. метра, квартира в 106 кв. метров в Грузии, досуговый центр в Башкирии 1 тыс. кв. метров и коттедж в Абхазии в 400 «квадратов».

На супругов записана квартира в Челябинске в 105 кв. метров и автомобиль «Джип Гранд Чероки». У Елены Гурцкая есть два земельных участка в 900 и 800 кв.метров и жилой дом в 570 кв. метров. Рудольф Гурцкая в 2016 году заработал 1,172 млн рублей, его супруга 1 млн (на 20 тыс. рублей больше, чем в 2015 году).

Супруги живут в Челябинске, Рудольф Гурцкая ездит каждый день на работу в Кыштым (расстояние между городами — около 150 километров). У вице-мэра дорогое хобби, он увлекается сафари. То, что он — двоюродный брат Дианы Гурцкая, ни для кого не секрет. Они вместе росли и до сих пор часто вместе отдыхают. Рудольф Гурцкая пришел во власть обеспеченным человеком, уже имея ту недвижимость, что указана в декларации. В 2014 году его доходы превысил 8 млн рублей, а доходы супруги составили 5,6 млн рублей. Торговая фирма Елены Гурцкая ООО «Росс-Капитал» зарегистрирована в Башкортостане, именно ее и собираются закрывать из-за снижения прибыли.