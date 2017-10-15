15:31 15 октября 2017 0

Польские власти отказываются верить выводам МАК о крушении президентского самолета (архивный снимок) Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Польские власти, объявив об обнаружении взрыва на борту Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году, преследуют свои внутриполитические цели. Об этом заявил старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, полоновед Вадим Волобуев.

Волобуев считает, что обнаруженный якобы в бортовых самописцах взрыв преследует чисто политические цели внутри страны. Он напомнил, что заявивший о взрыве на борту президентского самолета глава Минобороны Польши Антоний Мачеревич и его соратники ранее уже «находили» следы пороха на крыльях самолета, а также «слышали» якобы какие-то звуки от взрыва. «Ничего нового — они слышат то, что хотят услышать, и находят то, что хотят найти», — считает Вадим Волобуев, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Эксперт предположил, что «сенсация одного дня» создана для того, чтобы напомнить жителям Польши о «главной угрозе», исходящей от соседа. Кроме того, власти собираются держать свой электорат в боевом состоянии, чтобы они опять проголосовали за партию «Право и справедливость».

Самолет Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. На борту находились восемь членов экипажа и 88 пассажиров, включая президента Польши Леха Качиньского и других высокопоставленных лиц. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) признал причиной катастрофы неправильные действия экипажа самолета и психологическое давление на летчиков со стороны польского руководства. Между тем прокуратура Польши все семь лет стремится выяснить точную причину крушения самолета. Власти страны настаивают на версии, что на борту президентского самолета произошел теракт.